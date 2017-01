Sezona ameriškega nogometa je skoraj pri kraju, s konferenčnim vikendom se je končala »navadna« končnica. V finalu konference NFC sta se pomerila Atlanta in Green Bay.

Pred obračunom se je napovedoval dvoboj dveh izjemnih napadov na čelu s podajalcema Mattom Ryanom in Aaronom Rodgersom in dveh podpovprečnih obramb. A Atlanta je znova pokazala, da bo raznovrstnemu napadu z najboljšim lovilcem lige Juliom Jonesom in tekaškim tandemom Devonta Freeman - Tevin Coleman težko kdo kos. Končni izid 44:21 ni realen prikaz razmerja moči na igrišču, saj je Atlanta že na začetku tretje četrtine vodila z 31:0 in tekma je bila odločena. Green Bay tako kljub najboljšemu podajalcu lige Rodgersu, ki je letos prikazal nekaj čarobnih podaj, ni prišel do nove priložnosti za šampionski prstan, Matt Ryan na drugi strani pa si je z zmago verjetno že zagotovil laskavi naziv najbolj koristnega igralca lige NFL v letošnji sezoni. Vrhunce tekme si lahko ogledate tukaj.

Mike Tomlin še enkrat več priznal poraz Billu Belichicku

Tudi drugi dvoboj med New England Patriots in Pittsburg Steelers je bil mnogo manj izenačen in zanimiv, kot so si glede na pretekle tekme obetali strokovnjaki in navijači. Pri Pittsburgu se je že na začetku tekme poškodoval odlični tekač LeVeon Bell, New England pa je z Malcolmom Butlerjem in Devinom McCourtyjem onemogočil lovilca Antonia Browna. »Big« Ben Roethlisberger je sicer podajal izvrstno, a to ni bilo dovolj za New England, ki je z zmago podrl številne rekorde. Med drugim so postali prva franšiza, ki se je devetkrat uvrstila na Superbowl, Tom Brady bo naskakoval rekordni peti šampionski prstan, v kategoriji naslovov konferenčnih in divizijskih prvakov pa tako ali tako že nekaj sezon popravljajo svoje rekorde. V ospredju je bil tudi dvoboj trenerjev Mika Tomlina in Billa Belichicka, ki milo rečeno nista največja prijatelja. V obodobju, ko trenerja vodita Pittsburg in New England, je Tom Brady podal za kar 22 zadetkov in ni vrgel niti ene prestrežene podaje, »železarji« pa še niso okusili slasti zmage. Vrhunce tekme si lahko ogledate tukaj.

Sezona se je za New England začela s kontroverznim suspenzom Toma Bradyja za štiri tekme, a je trener Bill Belichick tudi to obrnil v korist ekipe iz bližine Bostona, ki je zaradi več desetletij trajajočih uspehov postala najbolj osovražena ekipa v ZDA. Brady tako kljub 39 letom ostaja najbolj zanesljiv in izvzemški Aarona Rodgersa najboljši podajalec lige, New England pa je iz »odpadnikov« drugih klubov spet sestavil šampionski kolektiv.

Zdaj ekipi čaka 14 dni premora za celjenje poškodb in dvigovanje napetosti pred Superbowlom, ki bo 5. februarja v Houstonu na NRG Stadionu.