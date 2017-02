V noči na ponedeljek bo v Houstonu, ameriški zvezi državi Teksas, napočil vrhunec športnih dogodkov v ZDA. Že enainpetdesetič se bosta namreč za pokal Vincea Lombardija pomerili najboljši ekipi profesionalne lige ameriškega nogometa NFL. Skozi končnico sta se tokrat v veliki finale prebili ekipi New England Patriots in Atlanta Falcons, obeta pa se napet obračun z obilico atraktivnih napadalnih akcij.

Podobno kot lani je tudi letos na sporedu obračun med prekaljenim mačkom in izzivalcem. V vlogi mačka se po enoletnem premoru (lani ga je v tej vlogi zamenjal upokojeni Peyton Manning z Denver Broncos) vrača najboljši podajalec v zgodovini NFL Tom Brady, medtem ko bo štafeto izzivalca od Cama Newtona prevzel podajalec Atlante Matt Ryan.

Mlada trenerja želita prekiniti Atlantin 40-letni post

Ryana in nasploh celotne Atlante se zaradi zgodovine slabih nastopov v končnici drži sloves ekipe, ki zataji v odločilnih trenutkih. Odkar je na položaju podajalca Ryan, so do letošnje končnice v štirih poskusih zgolj enkrat zmagali. Hitri izpadi iz končnice so bili v preteklosti še posebno boleči, saj je ekipa vedno dominirala v rednem delu. Zadnja tri leta pa se ekipi ni uspelo niti uvrstiti v končnico.

Atlanta bo tudi v finalu najverjetneje stavila predvsem na eksploziven napad, ki ga poleg Ryana dopolnjujeta še mlad in odličen tekač Devonta Freeman ter eden najboljših lovilcev lige Julio Jones. Slednji je v prvih dveh sezonah v ligi (leta 2011 in 2012) že občutil grenkobo poraza v končnici in je odločen, da Atlanta sezono tokrat sklene zmagoslavno. Atlanta od ustanovitve ekipe leta 1966 sicer ni osvojila niti enega naslova lige NFL.

Če jim bo to letos uspelo, bo imel za to veliko zaslug tudi Dan Quinn, ki mu je že v drugi sezoni kot glavnemu trenerju katerega koli moštva NFL uspelo doseči Super Bowl. Pri tem mu je močno pomagal zvezdnik mlade generacije trenerjev Kyle Shanahan. 37-letni sin trikratnega dobitnika pokala Vincea Lombardija, Mika Shanahana, je v vlogi napadalnega koordinatorja prerodil ta segment Atlantine igre, v prihodnji sezoni pa bo domnevno prevzel sedež glavnega trenerja slovite, a v zadnjih sezonah slabe ekipe San Francisco 49ers.