V glavnem tekmovalnem programu, v katerem je najboljši film nagrajen z rotterdamskim tigrom, je bila letos konkurenca večja kot običajno, saj je bilo med osmimi nominiranimi filmi kar nekaj favoritov. Filmi so se lotevali tem, kot so portreti revščine in izkoriščanja, satirične obravnave družbe, denimo mladih in njihovih odnosov s starši, ali celo zgodovinske tematike – na primer francoskih pustolovcev, ki so se v 19. stoletju podajali v Čile. Tiger je letos pripadel filmu Sanala Kumarja SasidharanaSexy Durga, ki prihaja iz Indije – ustvarjalci so zanj prejeli nagrado v vrednosti 40.000 evrov.

Srhljivi zmagovalec

Naslov Sexy Durga najbrž zavaja, saj v filmu ni nič privlačnega, vznemirljivega ali zabavnega. Nasprotno – gre za izredno mučen film, srhljivko indijske patriarhalne družbe, ki je bila posneta brez scenarija in skozi improvizacijo. Durga (v sanskrtu beseda pomeni »nedoumljiva«) je hinduistična boginja mati, Šivova žena in boginja zmage, v filmu pa je Durga ime tudi glavnemu ženskemu liku, ki se s svojim partnerjem Kabeerjem sredi noči loti štopanja skozi Indijo; film namigne, da zato, ker bežita pred svojo okolico, ki ne dopušča, da bi bila skupaj, saj je ona hindujka, on musliman. Fokus pripovedi pa ni na verski nestrpnosti, temveč drugje: film, ki na neki način deluje kot indijska različica Funny GamesMichaela Hanekeja, se izkaže za izredno krut prikaz nečloveške obravnave žensk v Indiji, ki jih obsedeno časti kot idole in hkrati zatira in fizično zlorablja. Durgi in Kabeerju prevoz ponudita neznanca, za katera se izkaže, da sta sadistična nasilneža, a šele takrat, ko jima par ne more več uiti.

Sexy durga naj bi s svojim ustvarjanjem tesnobe in napetega vzdušja poudaril bolezenske dinamike spola, razreda in avtoritete v Indiji, vendar je ob vsem nelagodju, ki ga kot gledalci občutimo v zatemnjenih, klavstrofobičnih, mučnih in odvratnih prizorih psihološkega, fizičnega in spolnega nasilja, vprašljivo, koliko v tem smislu zares doseže in ali nista nasilje in sadizem na trenutke preprosto namen sama sebi.