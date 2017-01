Umrl snemalec in direktor fotografije Žaro Tušar

V začetku tedna je pri 89 letih umrl filmski snemalec in direktor fotografije Žaro Tušar, ki si je snemalne izkušnje že kot mladenič nabiral pri filmih Na svoji zemlji, Kekec in Vesna. Film Františka Čapa Ne čakaj na maj je pomenil začetek Tušarjevega sodelovanja s fotografom Janezom Kališnikom in poskrbela sta za sliko v skoraj vseh Čapovih jugoslovanskih filmih. Do začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja je kot snemalec med drugim oplemenitil filma Kala in Minuta za umor, njegov zadnji »snemalni« celovečerec pa je bil Grajski biki režiserja Jožeta Pogačnika.