Almira Sadar je svoj studio v Ljubljani odprla že pred 20 leti, ta pa je takoj postal kultno pribežališče modno osveščenih privržencev. Studio je predstavljal trgovino, delovni prostor in prostor za srečevanja sodelavcev, prijateljev in prvih strank. Leta 2003 je ustvarila blagovno znamko Almirasadar, ki izraža individualnost, značajskost in izvirnost, leta 2014 pa je svoje delo na področju modnega oblikovanja nadgradila s kolekcijo za dom – Almirasadar Home Collection.

Almira Sadar je za svoje delo prejela številne nagrade, bila nominirana za najboljšo modno oblikovalko v Sloveniji in za modno nagrado revije Elle, poleg oblikovanja za svojo blagovno znamko pa sodeluje tudi pri različnih oblikovalskih projektih ter razstavah doma in v tujini. Do uspehov in priznanj za svoje delo ji je gotovo pomagala tudi izvrstna izobrazba, saj je diplomirala s področja oblikovanja oblačil na naravoslovnotehniški fakulteti (NTF), leto zatem pa še na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani; poleg tega je končala še specialistični študij na akademiji za likovno umetnost. Zaposlena je kot profesorica pri predmetu Oblikovanje oblačil na oddelku za tekstilstvo NTF.

Naravni materiali in (p)oseben stil

Izdelki kolekcije za dom Almira izražajo značilnosti, kot so oblikovanje z ljubeznijo do barv in vzorcev, posodobljena uporaba tradicionalnih tekstilnih tehnik in domiselna izvirnost. Vsi izdelki so izdelani v Sloveniji, večinoma v studiu in v manjši družinski pletilski delavnici v Ljubljani. Amira Sadar pojasnjuje: »Izdelki s poudarkom na ročnem delu opozarjajo na pozabljene kulturne vrednote, razvijajo čustveno komponento v sodobnem oblikovanju in poudarjajo lokalno pred globalnim.«

Pri izdelkih večinoma uporablja naravne materiale. Košare in pufi so kvačkani iz bombažne in poliestrske vrvi, odeje so strojno pletene v merino volni. Išče nove in nove otipe, ki jih doseže z razvijanjem različnih tekstur in uporabo različnih materialov. Vzorci v odejah so minimalistični, geometrijski, uporablja celo geometrijske vizualne iluzije, ki povzročajo, de je pogled od blizu drugačen kot pogled od daleč: »V dandanašnji modi in oblikovanju me privlačita predvsem nasprotje med visokimi tehnologijami in ročnim delom – kljub navideznemu nasprotju sta v neverjetni odvisnosti. Všeč mi je tudi preplet različnih smeri, če rišem obleke, lahko oblačim tudi stole.« Namesto sledenja modnim trendom Almira Sadar trdno verjame v razvoj osebnega stila, ki ga v svojih kolekcijah tako modnega kot produktnega oblikovanja razvija z raziskovanjem tekstilnih materialov in spreminjanjem materialov v nove tridimenzionalne oblike. Njene kolekcije nimajo namena ugoditi masovnemu okusu: »Avtorsko in unikatno oblikovanje je namenjeno tistim, ki želijo ohraniti in izraziti svojo individualnost. Vsak izdelek Almirasadar izraža prepričanje, da brez posebnosti ni osebnosti.«