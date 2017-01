Novembra lani so odprli novo osnovno šolo Tržišče v občini Sevnica. Projektirali so jo izkušeni arhitekti, ki se že dalj časa ukvarjajo z objekti vzgoje in izobraževanja: Boris Briški, Anja Cvetrežnik, Sabina Les Zohil in Christian Volpi. Avtor projekta arhitekt Boris Briški pravi: »Ob načrtovanju objektov, posebno javnih, je nujen razmislek o vsestranskem vplivu stavb na ljudi, pri otrocih, ki v šolah preživijo najpomembnejše ure svoje mladosti, pa je interakcija s šolo še posebno pomembna, saj nas spomini na leta šolanja, dobre in slabe izkušnje, spremljajo in oblikujejo vse življenje.«

Osnovna šola stoji na mestu nekdanje majhne montažne šole, na prisojni legi, v lepi zeleni okolici s potokom, z odprtimi pogledi na okolico. Šola, ki jo obiskuje 120 otrok, je pomembno kulturno (prostorna knjižnica), športno (velika telovadnica) in socialno središče Tržišča in okolice. Najzahtevnejša naloga za projektante je bila najti ustrezno namestitev po površinah in volumnih obsežnega objekta v tako subtilno okolje z drobno razpršeno pozidavo. »Nismo želeli, da bi stavba zamajala duha prostora – obstoječe ravnovesje med grajenim in naravnim. Upali smo, da se bo jezik nove arhitekture spoštljivo vključeval v govorico prostora in kraja,« pojasnjuje Briški. »Treba se je bilo prilagoditi okolici in sočasno uporabiti sodobna projektantska načela, ki uveljavljajo pomen, posebnosti in tipološke značilnosti sodobnih šol, kot so jasna tlorisna zasnova, svetlost in zračnost prostorov, poudarjen vhodni del, dobra dostopnost, premišljena lega posameznih sklopov, denimo knjižnice in jedilnice, racionalnost in doslednost pri oblikovanju fasadnih ovojev, enostavnost vzdrževanja, berljivost objekta.«