Jože Plečnik se je v letu 1936 lotil ureditve prostora poslednjega slovesa na ljubljanskih Žalah, ki ga je imenoval Vrt vseh svetih. Vrt ima monumentalni vhod, propileje, ki jih prepoznavamo kot zaščitni znak Žal. Sledi niz mrliških vežic, kot osrednja stavba pa je zamišljena molilnica. Čisto na konec vrta je Plečnik umestil stavbo mizarskih delavnic, namenjeno izdelovanju krst. Čeprav postavljeno na rob, je stavbo skrbno oblikoval – fasadno strukturo zaznamuje uporaba opeke in savskih prodnikov, kar ji daje dinamiko in pestrost. V zgornjem nadstropju so poslikave Slavka Pengova v kombinirani tehniki freske in sgraffita.

Povrnjene v prvotno stanje

V letu 2015 so prenovili tako zunanjost kot notranjost objekta. Potrebnega je bilo veliko znanja, potrpljenja in subtilnega odnosa do dediščine. Arhitekta Jože Peterkoč in Mima Suhadolc sta izkušena arhitekta, za katerima je vrsta uspešnih izvedb. Mima Suhadolc je avtorica prenove številnih objektov, med katerimi izstopa obnovljena rojstna hiša Simona Gregorčiča v Vrsnem nad Kobaridom. Jože Peterkoč je projektiral poslovni objekt Multipa in hiše na Jurčkovi cesti v Ljubljani, prizidek davčne uprave v Brežicah, več individualnih hiš in je soavtor garažno-poslovnega objekta v Mežici. Leta 2015 sta z Mimo Suhadolc zasnovala oskrbni center Maribor in istega leta prenovo mizarskih delavnic na Plečnikovih Žalah.

Prenova je potekala v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, z Mojco Arh Kos, ki že od 90. let skrbi za dediščino Plečnikovih Žal. Mizarske delavnice sestavljata dva med seboj povezana objekta: osnovnemu objektu je dodana garaža z veznim členom. Ta nista bila zasnovana v enakem slogu, temveč zgolj kot uporabna, manj vredna objekta. Pri prenovi je bila predvidena preureditev osnovnega objekta mizarskih delavnic v upravne prostore Javnega podjetja Žale in ureditev garaže v predstavitveni prostor za obiskovalce. S prenovo je bil osnovni objekt povrnjen v prvotno stanje: odstranjeni so bili vsi poznejši posegi in predelave, vsi izvirni arhitekturni elementi pa rekonstruirani. Posegi v notranjosti so bili omejeni na raven notranje opreme, ki s svojo minimalistično podobo interier tehnično usposablja za potrebe uprave podjetja, pri tem pa ohranja avtentičnost. Prenova garažnega objekta, ki bo izpeljana v naslednjih letih, predvideva bolj svobodne posege. Enotni prostor je zasnovan kot razstavno-projekcijska dvorana z obodom iz tankih belih lamel, ki v notranjosti služijo kot ozadje razstavnim panojem, na zunanji strani pa delijo stekleno fasadno ploskev.