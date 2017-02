Na dve leti zapora so obsodili 38-letnega Gorana Lukića in tri leta mlajšega Mirzeta Memića zaradi vloma v trgovino s strelsko opremo znamenitega športnega strelca Rajmonda Debevca – med drugim je takrat izginila posebej zanj prirejena malokalibrska puška, s katero je osvojil olimpijsko bronasto medaljo 2008 v Pekingu. Dvojica že od vsega začetka trdi, da s krajo nima nič, in tudi njuna zagovornika sta v zaključnem govoru poskušala sodišče prepričati, da gre zgolj za policijski konstrukt. Toda sodnica Tadeja Borinc Zebič se ni strinjala.

Del »robe« našli v garaži v Brezjah Ko se je Debevec 29. aprila 2012 vrnil s tekme svetovnega pokala v Londonu, je kovček s puško pustil v svoji trgovini na Strelišču na Dolenjski cesti v Ljubljani. Naslednje jutro ga je čakalo neprijetno presenečenje. Izginila je omenjena puška, poleg nje pa še 24 zračnih pušk, nekaj zračnih pištol, naboji, daljnogledi in drugi pripomočki za športno streljanje, pa tudi BMW 350D s parkirišča. Zaradi vloma, ki je športniku povzročil precej preglavic, saj si je moral za londonsko olimpijado na hitro priskrbeti novo puško (k sreči je tudi s to osvojil bron), sta torej morala pred sodnika sesti Lukić in Memić. Na sojenju je kriminalist Blagoje S. razložil, da je eden od sosedov tistega večera nedaleč od trgovine opazil kombi z napisom znanega avtomobilskega trgovca. Izkazalo se je, da ga je imel v najemu Lukić, ki je tisti čas prestajal zaporno kazen na Dobu, a je bil na prostem izhodu. Potem je prišel še drug pomemben podatek: v prodajalni so našli vlomilčev kovinski drog, pajser, na njem pa črtno kodo, prek katere so prišli do trgovine, v kateri je bil kupljen. Na podlagi posnetka nadzorne kamere so ugotovili, da je bil med kupci tudi Lukić. Medtem se je pri Debevčevi ženi oglasil še neki fant, rekoč, da ima pomembne informacije. Tako je Blagoje S. prišel v stik s (tudi že obsojenim) taksistom, ki naj bi tistega večera na Dolenjsko cesto pripeljal Lukića in tudi Memića, prav tako zapornika na prostem izhodu. Oba naj bi pozneje tudi ponujala puške v nakup – kdo jih je kupil, taksist ni vedel, naj bi bil pa BMW prodan za majhen denar. Kriminalist je še pričal, da so potem v Brezjah pri Dobrovi obravnavali vlom v neko garažo in v njej našli 16 Debevčevih pušk, tri stojala za daljnoglede in več parov rokavic. Pri Memiću in Lukiću doma pa niso našli ničesar.