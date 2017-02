»Upošteval sem obe možnosti, da je obtoženi traktor vozil naprej in tudi vzvratno, a se nobena ne sklada z obtoženčevim zagovorom,« je izvedenec Vekoslav Kamnikar povedal na sojenju Asmirju Sulejmanoviću, obtoženemu umora 63-letnega Branimirja Bajdeta 20. julija lani v Ključevici v Zasavju. Bajdeta naj bi nalašč povozil s traktorjem, ga nato nanj privezal z verigo in truplo odvrgel v globel. Iz nesrečnikove hiše naj bi potem vzel še najmanj 550 evrov in pobegnil.

Sulejmanović trdi, da je šlo za nesrečo. Bajde naj bi bil tisti dan pijan, kadil naj bi marihuano in vdihaval tablete sanval. V takšnem stanju naj bi ga brez vzroka začel nadirati, da iz gozda ni zvlekel dovolj lesa. Ker se Sulejmanović ni hotel prepirati, se je umaknil in odločil, da gre v gozd po les. Sedel naj bi na traktor in sunkovito, kot vedno, speljal. »Kar naenkrat sem pred seboj zagledal senco, sploh ne vem, od kod. Nagonsko sem pritisnil na zavoro, zaslišal sem pok in takoj skočil s traktorja. Takrat sem videl grozljiv prizor. Bajde je ležal izmaličen na tleh, takoj je bilo več kot očitno, da je mrtev,« se je zagovarjal obtoženi.

Noge bi bile poškodovane

Izvedenec za sodno medicino dr. Armin Alibegović je včeraj razložil, da so v urinu pokojnika res našli sledi psihoaktivnih snovi, ki so v zdravilih (uspavalih, antidepresivih, pomirjevalih), in da je pred smrtjo najverjetneje zaužil nekaj alkohola. Vse pa kaže, da marihuane ni kadil. Toda vsi ti podatki niso stoodstotni in tudi o količinah je težko govoriti, saj je bilo truplo ob najdbi pet dni po umoru že močno spremenjeno. Bajde je imel hudo poškodovano glavo in zgornji del trupa, zmečkalo ju je nekaj, kar je nanj pritisnilo z veliko težo ali silo, lahko tudi zadnje kolo traktorja, je pričal Alibegović. Če je šlo za traktor, lahko glede na širino, obliko in intenzivnost poškodb sklepa, da so nastale pri vzvratni vožnji. Sploh ker so Bajdetovo kri našli le na enem od zadnjih koles njegovega traktorja, na sprednjih pa ne. Na vprašanje zagovornice Irene Ferme, ali bi bile poškodbe enake, če bi šlo za vožnjo naprej, pa je odgovoril, da si res težko predstavlja, da bi žrtev prvo kolo kar nekako preskočilo, zadnje pa prevozilo.

Po Alibegovićevih besedah je pokojni umrl takoj ob povoženju. Ko je dobil poškodbe, je ležal na hrbtu. Vekoslav Kamnikar, izvedenec za preiskave prometnih nezgod, je glede na to ugotovitev preučil obe varianti – kaj bi se dogajalo ob vožnji traktorja naprej in kaj ob vzvratni vožnji. In ugotovil, da bi bil v obeh primerih Bajde, če bi skočil pred traktor, kot trdi obtoženi, poškodovan drugje. »Telo bi padlo v smeri delovanja sile, torej naprej. Noge bi bile ob sprednjem delu vozila, glava pa od njega bolj oddaljena. Torej bi bile najprej poškodovane spodnje okončine,« je dejal. Bajdetove noge pa so ostale nepoškodovane.