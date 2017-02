Koprsko sodišče je že zavrnilo tožbo sindikalista Mihe Sakača, ki je bil vpleten v afero Koprivnikar in je zaradi nje izgubil službo na policiji. Podobno se, kot vse kaže, obeta tudi sindikalnemu zaupniku Sindikata policistov Slovenije za ljubljansko regijo Vojku Marguču.

Tudi ta je namreč na delovnem in socialnem sodišču terjal službo policista nazaj. Predlagal je cel kup prič in izvedencev, sojenje bi moralo trajati še nekaj časa, a se je včeraj dokaj nepričakovano na hitro končalo. Niti Marguča niti njegovega zastopnika pred sodnico Heleno Papež namreč ni bilo, umaknil je tudi nekaj od zahtevkov za zaslišanje prič. Na sodišče je včeraj tako prišel le direktor slovenske policije Marjan Fank, ki je podobno kot že v primerih Sakač in Petrovič zatrdil, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja povsem upravičena.

»Bili smo na isti strani, nato pa…«

»Sindikaliste sem med pogajanji v času stavke večkrat opozoril, naj ne počenjajo neumnosti, naj ne kršijo zakona in naj ne krnijo ugleda policije. Navsezadnje smo bili na isti strani, tudi vodstvo policije si je prizadevalo za uresničitev njihovih zahtev. Nato pa so do mene prišle govorice, da policisti pripravljajo akcije, ki niso v skladu z zakonom o policiji. Izkazalo se je, da je šlo le za govorice. No, razen v primeru Koprivnikar, ko so res namenoma ustavili ministra, da bi ga ujeli alkoholiziranega za volanom. Že takoj po dogodku sem odredil notranji nadzor, a ta ni mogel pokazati nepravilnosti, saj nadzorniki nimajo vpogleda v komunikacijo policistov. Ko pa je ta vendarle prišla na dan, sem odredil še en notranji nadzor, ki je nesporno pokazal kršitve zakona in notranjih pravil policije. Nobenega dvoma ni bilo, da je šlo za zlorabo policijskih pooblastil in zlorabo sindikalnega dela. Zakonitost, strokovnost in visoki etični standardi so temelj policijskega dela. Tak človek (Marguč in drugi, op. a.) pa nima kaj iskati v policiji. Ne takrat in tudi ne v prihodnje,« je bil zelo jasen Marjan Fank.

Na vprašanje sodnice, zakaj sta jo policista Oblak in Keleman, ki sta v resnici ustavila ministra Koprivnikarja, odnesla le z opominom pred odpovedjo, pa je Fank pojasnil, da škofjeloška policista nista vedela za zaroto, pač pa ju je eden od zarotnikov poklical in jima dejal, naj ustavita ministra na poti domov iz škofjeloškega lokala, češ da vozi pijan, kar sta tudi storila. Pravobranilka je Fanku predočila zagovor Marguča, češ da so le opravljali naloge v zvezi z zagotavljanjem varnosti v prometu. »Ta korespondenca nima nobene zveze z zagotavljanjem varnosti. Tudi policista, ki sta ministra ustavila, sta stavkala in v 12 urah njune izmene je bila ustavitev ministra edina zadeva, ki sta jo opravila,« je bil spet jasen Fank.

Po zaslišanju pa je na sodišču nastal preobrat. Pravobranilka je že prej v spis vložila sodbo v primeru Sakač (ko je koprsko sodišče še nepravnomočno odločilo, da zavrne tožbo nekdanjega policista), tudi ona ni več vztrajala pri zaslišanju nekaterih prič in sodnica je odločila, da se zadeva konča, češ da je primer zrel za razsodbo. Kakšna bo, bo jasno sredi marca, že zdaj pa je mogoče domnevati, da glede na vse okoliščine in na sodbo iz Kopra ne bo ravno zadovoljila nekdanjega policista Marguča.