Včeraj so na območju Lendave ob reki Ledavi odkrili še 65 mrtvih labodov (na isti lokaciji kot pred tednom dni, ko so jih tam našli 24), ki so najverjetneje poginili že prej, našli pa so jih šele, ko se je zaradi otoplitve stalil led. Tudi te ptice je najbrž pokončal virus ptičje gripe H5N8. Okužbo z njim so veterinarji potrdili pri vseh labodih, ki so jih na območju Lendave našli v zadnjem tednu, včeraj tudi pri 74 pticah, kolikor so jih iz gramoznice Lakoš odpeljali v ponedeljek. Skupno število potrjenih primerov virusa ptičje gripe H5N8 pri labodih se je v pičlem mesecu dni povzpelo že na 114, kar je bistveno več kot leta 2006 vso zimo, ko je ptičja gripa pokončala 48 prostoživečih ptic, od tega 44 labodov.

Labodi ne sodijo v avto! Strokovnjakinjo za ptičjo gripo dr. Brigito Slavec smo vprašali, ali je območje Lendave, kjer je v zadnjem tednu poginilo več kot 160 labodov, bolj nevarno za morebiten preskok bolezni tudi na domačo perutnino. »Ker prostoživečih ptic, med njimi tudi okuženih, ne moremo nadzorovati, kam in kdaj bodo odletele, so vsa območja, kjer se zadržujejo vodne ptice, potencialno nevarna, še posebno tista, na katerih pogine večje število ptic in je potrjen virus ptičje gripe,« nam je pojasnila Slavčeva. Pristojni znova opozarjajo prebivalce, naj bodo previdni. Za virus H5N8 za zdaj sicer velja, da za človeka ni nevaren, smo pa lahko ljudje njegovi mehanski prenašalci. S prevoznimi sredstvi, umazanimi čevlji, obleko ali celo na svoji koži lahko virus prenesemo na domačo perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je H5N8 zelo nevaren. Še posebno nevarno pa je, če se ljudje labodov dotikajo, kot je po naših informacijah storil eden od prebivalcev Prlekije. Laboda, ki je taval po mostu čez reko Muro, je namreč vzel v avto in ga odpeljal domov.