Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je včeraj potrdila naše navedbe, da je na območju Lendave v pičlih štirih dneh poginilo kar 98 labodov. V svojem prvem sporočilu za javnost so namreč govorili o poginu »več« labodov, konkretne številke o mrtvih pticah, ki so jih prej vselej navajali, so zamolčali. Za prvo pošiljko odvzetih vzorcev 24 mrtvih labodov, ki so jih ob reki Ledavi našli v soboto, so veterinarji že potrdili, da so bili okuženi z virusom ptičje gripe podtipa H5N8, preiskave za drugo, ponedeljkovo pošiljko, v kateri je bilo kar 74 mrtvih labodov, najdenih v gramoznici Lakoš pri Lendavi, laboratorijske preiskave še potekajo.

Visoka koncentracijavirusa okoli Lendave Je treba glede na množični pogin labodov na enem območju za postavitev diagnoze laboratorijsko analizirati odvzete vzorce vsakega od njih? »V primeru množičnega pogina ptic iste vrste in najdenih na isti lokaciji vzorce posameznih ptic združimo po pet osebkov skupaj. Za en tak vzorec, ki je pozitiven, lahko rečemo, da je bila okužena najmanj ena ptica in največ pet. Tudi vzorce 24 labodov, najdenih v soboto, smo združili. Glede na laboratorijske preiskave in spremembe, ki smo jih opazili pri vzorčenju labodov, lahko rečem, da je bila večina živali okužena. Ker gre za zelo nevarno kužno bolezen, ki se jo zatira v skladu s predpisi, je dovolj, da potrdimo eno pozitivno ptico na določeni lokaciji,« nam je odgovorila dr. Brigita Slavec, vodja nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco. Večina labodov, ki so poginili na območju Lendave, je bila po besedah Slavčeve v dobri kondiciji, a jih je bolezen kljub temu pokončala v velikem številu. Kaže to na visoko koncentracijo virusa ptičje gripe na tistem območju? »Ker smo pri teh labodih potrdili H5N8 in ker se virusi ptičje gripe izločajo prek iztrebkov ter izločkov iz oči, nosu in kljunske votline, lahko pričakujemo, da je koncentracija virusa na tej lokaciji visoka,« je dejala sogovornica in poudarila, da svoje naredita tudi zelo mrzlo vreme in pomanjkanje hrane. »Na organizem delujeta stresno, zato so takšni osebki bolj občutljivi za okužbe z različnimi patogenimi mikroorganizmi. Virus H5N8, kot tudi še nekateri drugi podtipi virusov visoko patogene aviarne influence, tudi podtip H5N5, so zelo nevarni za ptice. Ko se ptica okuži, se lahko prvi klinični znaki pojavijo že v nekaj urah ali v nekaj dneh, nekatere med njimi lahko poginejo, druge pa si lahko opomorejo in živijo naprej.«