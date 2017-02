Družba Ikea Slovenija še vedno upa, da bo gradnjo trgovskega objekta, ki bo trajala približno eno leto, lahko začela še letos. V družbi so pojasnili, da so izdelali vse projekte, pridobivajo dva od treh potrebnih gradbenih dovoljenj za rušenje obstoječih objektov, prav tako pa že pripravljajo pogodbe z izvajalci. Če bo šlo vse po načrtih, bo Ikea maja letos zaprosila za izdajo gradbenih dovoljenj in začela prve gradbene posege na zemljišču.

A švedski pohištveni velikan bo moral pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje, za katerega je zaprosil aprila lani. Brez tega dokumenta družba namreč ne more pridobiti dovoljenja za gradnjo. »Trenutno je naša vloga še vedno v obravnavi agencije za okolje, upamo in želimo pa si, da agencija za okolje svoje strokovno delo opravi čim prej,« so povedali v Ikei Slovenija.

Začetek gradnje odvisen tudi od občine »Ob tem pa moramo upoštevati dejstvo, da tempo razvoja projekta in gradnje trgovine ni odvisen le od nas,« so poudarili v Ikei Slovenija in pojasnili, da mora ljubljanska mestna občina v skladu z leta 2014 podpisanim memorandumom pridobiti in urediti ustrezna zemljišča, ki so potrebna za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture. »V družbi Ikea verjamemo, da bo ljubljanski mestni občini manjkajoče zaveze uspelo izpolniti v dogovorjenem roku,« so optimistični v Ikei. Prostorski načrti občine med drugim predvidevajo tudi gradnjo dveh novih prometnic severno in južno od načrtovane Ikeine trgovine. Gre za cesti, ki bi povezali obstoječi Rožičevo in Kavčičevo ulico z Ameriško ulico, ki vodi mimo Kristalne palače. Južno od Ikee pa je celo predvidena ureditev javnega parka. A občina še ni lastnica vseh zemljišč na trasah omenjenih cest.