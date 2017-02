»Ne vidim, da bi storil kar koli napačnega,« je na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Kranju dejal očim pokojne jeseniške deklice Mirzan Jakupi. »Sodišče naj se poglobi in poskusi priti dejanskemu stanju do dna,« je še dodal. Predobravnavni narok je bil sprva razpisan tudi za mamo umrle deklice Sando Alibabić, a je na sodišče iz zdravstvenih razlogov ni bilo. Po naših podatkih je visoko noseča in s soobtoženim Jakupijem kmalu pričakujeta skupnega otroka. Preostali trije otroci Alibabićeve medtem živijo pri svojem očetu.

Današnji dan je na okrožnem sodišču v Kranju sicer minil v znamenju strogih varnostnih ukrepov. Prihod vozila z obtoženim Jakupijem je spremljala vrsta policistov in redarjev, ki so obtoženega v stavbo pospremili skozi zadnji vhod. Okrepljena varnostna služba pa je v sodni dvorani strogo nadzirala tudi dogajanje na klopeh za javnost, ki so jih zasedali novinarji.

Tožilstvo brez kaznovalnega predloga Mamo umrle deklice in njenega partnerja bremeni kar nekaj kaznivih dejanj. Obtožena sta kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, šestih kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, kaznivega dejanja hude telesne poškodbe ter dveh kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe – enega tudi takšnega, ki je imelo za posledico smrt. Tožilka Tina Lesar danes kaznovalnega predloga za primer, da bi obtoženi priznal krivdo, ni podala. »Od zagovornikov obeh obtoženih nisem dobila nobenega predloga, sama pa tudi nisem menila, da je to v tej zadevi nujno potrebno,« je dejala. Kolikšne kazni bo na koncu sojenja predlagala, tožilka Lesarjeva še ne ve, češ da je vse odvisno od dokazov. Za najhujše dejanje je predpisana kazen od treh do 15 let, za drugo od enega do 10 let zapora, za naslednje od pol leta do petih let in za najmilejše očitano dejanje denarna ali pa enoletna zaporna kazen. Glavna obravnava za Jakupija, ki je tudi sam oče dveh otrok, se bo nadaljevala šele po končanem predobravnavnem naroku za soobtoženo Alibabićevo. Kako se bo obtoženi branil, pa bo jasno iz zagovora ob začetku glavne obravnave, je danes dejal Jakupijev zagovornik po uradni dolžnosti odvetnik Damijan Pavlin. Oba obtožena ostajata v priporu, kjer sta že od 3. julija lani.

Nasilje naj bi deklica doživljala dlje časa Tragični dogodek se je, kot je znano, zgodil prvi konec tedna lanskega julija. Za dvoletnico, ki je po domnevnem surovem ravnanju mame in njenega partnerja nekaj dni kasneje umrla v ljubljanski Pediatrični kliniki, so bile usodne zadnje poškodbe. Zaradi teh sta Alibabićeva in Jakupi na pomoč poklicala reševalce, ti pa so deklico z jeseniškega urgentnega centra v Ljubljano s helikopterjem prepeljali s poškodovano glavo, polomljenimi rebri in številnimi drugimi poškodbami. Zdravstveno osebje je po besedah gorenjskih kriminalistov našlo tudi druge poškodbe, stare do nekaj mesecev, zato so sklepali, da je deklica nasilje doživljala dlje časa, in sicer takrat, ko je živela pri mami Sandi in njenem novem partnerju Mirzanu Jakupiju. Nekaj mesecev pred tragičnim dogodkom so se namreč starši deklice razšli, trije starejši otroci Alibabićeve pa so medtem živeli pri svojem očetu. Kot so povedali na jeseniškem centru za socialno delo, so družino prav zaradi razhajanja staršev poznali, a pred tragičnim dogodkom v njej niso zaznali surovega ravnanja ne z dvoletnico ne z drugimi otroki. Da bi preostali otroci obtožene skupaj z očetom lahko živeli družinsko življenje, v katerega mediji ne bi posegali, pa je vrhovno sodišče za sojenje krvnikoma dvoletnice vsem medijem zavrnilo prošnje za snemanje.