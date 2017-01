Mama dveletne deklice z Jesenic, ki je poleti umrla zaradi posledic nasilja, in njen partner ostajata v priporu. Tako so sporočili z okrožnega državnega tožilstva v Kranju, potem ko naj bi se jima pripor danes iztekel.

Zoper mamo umrle deklice in njenega partnerja pa je bila medtem vložena tudi obtožnica. Bremeni ju kar nekaj kaznivih dejanj. Kot so pojasnili na kranjskem okrožnem tožilstvu, sta obtožena kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, šestih kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, kaznivega dejanja hude telesne poškodbe ter dveh kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe – enega tudi takšnega, ki je imelo za posledico smrt. »Sojenje se bo začelo, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji oziroma ko bo obtožnica pravnomočna,« pa je dodala predsednica okrožnega sodišča v Kranju Janja Roblek.

Kot je znano, se je tragični dogodek zgodil prvi konec tedna julija lani. Za dvoletnico, ki je po domnevnem surovem ravnanju mame in njenega partnerja nekaj dni kasneje umrla v ljubljanski pediatrični kliniki, so bile usodne zadnje poškodbe, zaradi katerih sta mama in partner na pomoč poklicala reševalce. Ti so jo z jeseniškega urgentnega centra v Ljubljano s helikopterjem prepeljali s poškodovano glavo, polomljenimi rebri in številnimi drugimi poškodbami. Zdravstveno osebje je po besedah gorenjskih kriminalistov našlo tudi druge poškodbe, stare do nekaj mesecev, zato so sklepali, da je deklica nasilje doživljala dlje časa. pe