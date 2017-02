33-letni Jakupi, ki doslej še ni bil kaznovan in ni v drugem kazenskem postopku, krivde za kazniva dejanja surovega ravnanja in povzročitve lažjih, težjih in tudi posebno hudih poškodb, ki so vodile do smrti žrtve, ni priznal. Obtoženi je sodnici Mileni Turuk izjavil: »Ne vidim, da bi storil karkoli napačnega« in prosil sodišče, naj se »v zadevo poglobi in ji pride do dna«. Jakupijev zagovornik po uradni dolžnosti Damijan Pavlin je na novinarsko vprašanje, zakaj njegov klient ni priznal krivde, dejal, da je to njegova odločitev, možnost in pravica. Kako se bo branil, pa bo jasno iz zagovora ob začetku glavne obravnave.

Mama umrle deklice naj bi bila visoko noseča Jakupi je oče dveh otrok in ločen, nazadnje pa je na Jesenicah živel v izvenzakonski skupnosti z Alibabićevo. Z njima je živela tudi njena dveletna hčerka, ki so jo reševalci hudo poškodovano 2. julija lani prepeljali v jeseniško bolnišnico in nato naprej v ljubljanski klinični center, kjer je 4. julija umrla. Alibabićeve, ki je prav tako kot Jakupi od 3. julija v priporu, danes na sodišče ni bilo. Obramba kot razlog navaja njeno zdravstveno stanje, sodišče se je zato odločilo postaviti izvedenca zdravstvene stroke. Po neuradnih podatkih naj bi bila Alibabićeva visoko noseča. Sojenje naj bi steklo šele, ko bo opravljen predobravnavni narok tudi za Alibabićevo.