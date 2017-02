Ob prvem bežnem branju obsežnega gradiva za zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (342. členov) pade poznavalcu področja in zdravstvene zakonodaje v oči, da je velika večina »predloga zakona« prepisano iz gradiv, ki so jih nekateri avtorji napisali že pred leti, velik del gradiva in členov pa je prepis Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bila v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sprejeta že davnega 1995. leta. Le manjši del je originalen »izdelek«, ki naj bi na novo pravno uredil nekatera področja zdravstvenega varstva in zavarovanja. V tem delu je le malo takega, kar bi pomenilo nadgradnjo sedanjega sistema. Namesto tega je v gradivu mogoče zaznati predvsem prizadevanje po rušenju sedanjega sistema, in to ne le dopolnilnega zavarovanja, temveč tudi vloge in položaja dosedanjega nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja in njegovega demokratičnega upravljanja s strani plačnikov prispevkov in uporabnikov storitev ter urejanja odnosov med nosilcem zavarovanja in izvajalci zdravstvenih storitev oziroma njihovimi združenji (Združenje zdravstvenih zavodov, zbornice itd.).

Dosedanja ureditev je namreč temeljila na usmeritvah, po katerih naj v zakonsko opredeljenih okvirih o svojih obveznostih in pravicah neposredno odločajo v čim večji meri tisti, ki plačujejo prispevke za javno zdravstveno zavarovanje, tisti, ki so upravičeni in potrebni zdravstvenih storitev, in tisti, ki te storitve opravljajo. Vse to je značilno za socialna zdravstvena (in tudi druga) zavarovanja, o katerih govori tudi Ustava Republike Slovenije (50. člen).

Bismarckov model V Sloveniji imamo že več kot 150 let (z nekaterimi časovnimi prekinitvami) tako imenovani Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja, za katerega je značilno naslednje: model zdravstvenega varstva temelji na načelih obveznega, z zakonom predpisanega javnega zavarovanja, s področjem zavarovanja pa nato avtonomno upravljajo predstavniki delodajalcev in zavarovanih oseb; za uresničevanje zavarovanja morajo vsi, ki bivajo na območju države ali opravljajo neko pridobitno dejavnost in imajo dohodek, plačevati prispevke v ustreznem deležu tega dohodka ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja in ki ni profitna. Osebe, ki nimajo dohodkov, so po načelu solidarnosti prav tako upravičene do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; država ima v tem modelu nalogo sprejemati zakone in predpise, po katerih morajo ravnati nosilci zavarovanj, in izvajati nadzor nad spoštovanjem le-teh. Hkrati ima funkcijo arbitra in nalogo, da posreduje, kadar pride do motenj v sistemu. Na oblikovanje cen zdravstvenih storitev država vpliva le posredno (s sprejemanjem zakonov), sicer pa oblikovanje programa in cen storitev poteka po pogajalskem načelu med predstavniki izvajalcev in plačnikov storitev. Gotovo je v sedanji ureditvi, ki je stara 25 let, marsikaj neustrezno in potrebno sprememb oziroma drugačnih opredelitev, kar se je tudi pričakovalo od tako imenovane zdravstvene reforme. Dobili smo gradivo, ki veliko pozornosti posveča ZZZS. Ta naj bi se po predlogih novega zakona kot dosedanji nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja spremenil v neki paradržavni aparat, ki bo deloval po navodilih vlade oziroma ministrstva za zdravje. Ukinjajo se njegovi dosedanji organi upravljanja (skupščina, upravni odbor) in dosedanja avtonomija ter vloga delodajalcev in delojemalcev pri odločanju o vitalnih zadevah v zvezi z zdravjem in zdravljenjem ter socialno varnostjo v primeru bolezni in poškodb. V nasprotju z ustavnimi opredelitvami o socialnem zavarovanju se le-to prikrito spreminja v model državno upravljanega sistema zdravstvene varnosti, kot ga poznajo v Angliji (Beveridgeev model). Za tega je značilno, da o vseh vprašanjih zdravstvenega varstva odloča vlada oziroma državni organi in da pri upravljanju s sistemom nimajo predstavniki delodajalcev in delojemalcev praktično nobene vloge. To velja tudi za predstavnike izvajalskih organizacij in združenj. Potrditev tega je tudi predlog, da naj bi po novem direktorja ZZZS imenoval državni zbor, in ne več organi upravljanja ZZZS. To si lahko razlagamo le tako, da bo to po novem politična funkcija in osebnost ter nič več poznavalec sistema in menedžer, ki bi znal voditi službo skladno z zahtevami in potrebami zavarovanih oseb in delodajalcev. Lahko bi rekli, da poznavanje področja socialnega zavarovanja kot posebne »stroke« ni več pomembno. Pomembnejši od tega bosta poslušnost in privrženost vladajoči koaliciji, vladi in ministru (morda ministrici) za zdravje. Za naše razmere to ni niti napredek niti nadgradnja ali izboljšava sistema, temveč korak nazaj. Namesto tega bi bilo primerneje, če bi ministrstvo predlagalo in uveljavilo spremembe v vlogi posameznih deležnikov v sistemu, ker v obstoječi praksi, še zlasti zadnje čase, vse pogosteje prihaja do mešanja in prepletanja njihovih pristojnosti in odgovornosti. To se kaže v vse večjem vpletanju države, zlasti ministrstva, v zadeve, o katerih naj bi po zakonu samostojno in avtonomno odločali organi upravljanja ZZZS.

Treba se bo lotiti »grdih« vprašanj Vse to so poleg zakonskih pomanjkljivosti povzročile vse pogostejše zahteve oblasti po soglasjih k vsakemu pomembnejšemu dokumentu, ki ga sprejemajo organi upravljanja ZZZS, in to tudi takrat, ko v zakonu niso predvidena. Te zahteve gredo tako daleč, da je treba pridobiti soglasje k dokumentu, še preden je sprejet. Tako je ministrstvo samo precej pripomoglo k premajhni učinkovitosti ZZZS in rušenju njegove avtonomije. Reforma bi morala odpraviti take nesmisle in razmejiti pristojnosti države, nosilca zavarovanja in organizacij izvajalcev ter jim dati avtonomijo, a naložiti tudi odgovornost za njihove odločitve in ravnanja. To je, ob nekaterih drugih zadevah, pravo socialno zdravstveno zavarovanje. Temu vprašanju bi moral zakonodajalec posvetiti več pozornosti in pokazati pripravljenost za spremembe, ki bi stanje izboljšale. V predlogu je razmejitev pristojnosti med ministrstvom in ZZZS povsem nedomišljena. Predlog namreč določa, da mora ZZZS za vrsto aktov, ki jih sprejema, pridobiti soglasje ministrstva oziroma vlade. Če bi bile pristojnosti in odgovornosti jasne že v zakonu in ne bi bila prisotna težnja ministrstva posegati v kompetence drugih, ta soglasja ne bi bila potrebna. Še večji nesmisel pa je navedba, da bi po novem zakonu ZZZS dajal soglasja k dokumentom, za katere je pristojno ministrstvo. Taki primeri so denimo pravica do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih, ki jih določi minister (72. člen), standard zdraviliškega zdravljenja (73. člen), določitev seznama zdravstvenih stanj, pri katerih so zavarovane osebe upravičene do najzahtevnejše zobno-protetične rehabilitacije, itd. Gre za čisti nesmisel in za nerazumno mešanje pristojnosti, saj naj bi ZZZS ocenjeval delo državnih organov in k njihovim početjem dajal soglasja ali jih zavračal. Ob pregledu nalog, ki naj bi jih opravljal »novi« ZZZS, pa lahko vidimo, da bi bila to bolj ali manj le administrativna opravila v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja in nekaj »nesimpatičnih« opravil, kot je na primer določanje standardov in normativov, in to tudi tistih, ki jih v urejenih državah določa država (vlada, ministrstvo). Med temi je nujno treba posebej omeniti merila za določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti, kar je po vsej logiki in ustavnih določilih naloga in izključna pristojnost države ter njenih organov. Ker pa je to strokovno zelo zahtevna naloga, ki bi naletela tudi na veliko nasprotovanj v različnih skupinah in okoljih, se tega nobeno ministrstvo od leta 1991 naprej in tudi sedanje ni lotilo. Oziroma – sedanje ministrstvo se je problema lotilo tako, da tega vprašanja v »predlogu« zakona več ne navaja in da na splošno prenaša pristojnost za sprejemanje normativov in standardov na ZZZS, pri čemer sploh ne navaja, za kakšne oziroma katere od njih gre. Ali so to normativi zdravstvenih zmogljivosti (kadri, bolnišnične postelje, medicinska oprema glede na število pacientov ali bolnikov), delovni in časovni normativi, standardi postopkov, kakovosti ali še kaj? Vse to so še kako pomembna vprašanja reforme in s tem celotnega sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja. Če dejansko želimo vzpostaviti boljše zdravstveno varstvo, se bo prednostno treba lotiti prav teh »grdih« vprašanj. Gotovo so spremembe potrebne tudi na področju urejanja odnosov med plačnikom storitev in predstavniki izvajalcev, ker je dosedanji pristop v mnogih pogledih zastarel in neustrezen. Morda so postopki dogovarjanja in pogajanj med ZZZS in izvajalci ter ministrstvom neustrezni in neučinkoviti, a to ne pomeni, da jih je treba odpraviti in zamenjati z nekim etatističnim modelom, kakršnega ponuja predlog zakona. Analiza bi pokazala, da so prav ministrstva v preteklih letih najbolj pripomogla k neučinkovitosti modela dogovarjanja z izvajalci. Doslej so v tripartitnih pogajanjih predstavniki ministrstva sodelovali kot eden od treh enakopravnih partnerjev, a ko ni prišlo do soglasja, je ministrstvo skoraj vedno odločilo v prid izvajalcem To je povsem logično, saj je ministrstvo (država) lastnik vseh bolnišnic (klinik, inštitutov) in je pač vedno poskrbelo, da je pomagalo »svojim«.

Arbitraža – nepristranski strokovni organ Namesto iskanja načina, kako omogočiti dejansko dogovarjanje, »predlog« zakona ponuja ukinitev »partnerskega modela« urejanja odnosov med ZZZS in izvajalskimi organizacijami. Tega bi nadomestil nekakšen etatistični model, po katerem naj bi ZZZS po izhodiščih ministrstva predlagal program zdravstvenih storitev, izvajalci pa bi kvečjemu imeli pravico, da se prijavijo za izvajanje dela tega programa. Tudi to je ena od rešitev, ki spominja na neka davna leta, ki smo jih v Sloveniji že zdavnaj preživeli. V sodobni, demokratični družbi morajo imeti tudi predstavniki izvajalcev storitev in dobavitelji zdravil ter pripomočkov pravico in dolžnost, da se s plačnikom dogovarjajo oziroma pogajajo o programih, ki jih bodo na posameznih področjih in območjih zagotavljali zavarovanim osebam, o pogojih opravljanja dejavnosti na račun sredstev obveznega zavarovanja, o cenah storitev in o vseh drugih medsebojnih pravicah ter obveznostih. V teh pogajanjih predstavniki vlade oziroma ministrstva v primerljivih državah ne sodelujejo, saj naj bi ti svoje stališče opredelili tako, da določijo (s posebnim aktom) finančne in druge okvire za urejanje odnosov med plačnikom in izvajalci storitev ter njihova pogajanja. Pogajajo pa se plačnik storitev in predstavniki izvajalcev. Tak pristop je značilen za države s socialnim zdravstvenim zavarovanjem in je izraz avtonomije deležnikov v sistemu in demokratične ureditve področja. Vlada ali ministrstvo mora glede tega le določiti okvire, znotraj katerih se lahko oziroma morajo deležniki dogovoriti. Predvideni morajo biti postopek in organi, ki odločijo o vprašanjih, ko med zakonsko določenimi deležniki ali v določenem roku ne pride do dogovora. To naj bi bila arbitraža, vendar ne takšna, kot jo poznamo zadnja leta, ko naj bi o spornih vprašanjih spet odločali isti, ki so se nekaj mesecev dogovarjali, a se na koncu niso dogovorili. Arbitraža mora postati nevtralen, nepristranski strokovni organ, v katerem ne bi sodelovali predstavniki izvajalcev ali plačnika, ki so sodelovali v pogajanjih. Vsega tega v predlogu zakona ni mogoče najti. Namesto tega ponuja povsem etatistični pristop, po katerem ministrstvo določi program zdravstvenih storitev, njegova izhodišča, prednostne naloge, cilje itd., nakar ZZZS izvede povpraševanje med izvajalci glede tega, koliko in kakšne storitve bi opravili. To ni isto kot dogovarjanje in pogajanje, v katerem se dva deležnika v zakonsko določenih okvirih dogovarjata in porazdelita odgovornost za izvajanje programa zdravstvenih storitev in za dostopnost le-teh zavarovanim osebam. Še prav posebej je vprašljiv oziroma nesprejemljiv predlog, po katerem bi izvajalca, ki ne sklene pogodbe z ZZZS, izločili iz mreže javne zdravstvene dejavnosti, saj je bil ustanovljen (od države ali občine) za opravljanje javne dejavnosti, ki predstavlja širši javni interes. Prav tako predlog zakona ne predvideva možnosti reševanja spornih vprašanj, če med plačnikom in izvajalci ne pride do soglasja, kar pomeni, da lahko plačnik narekuje in vsiljuje pogoje izvajanja programa povsem po svoje. Tudi ta pristop ni v skladu z načeli demokratične družbe in avtonomije deležnikov v sistemu zdravstvenega varstva ter je za 21. stoletje nesprejemljiv. Novost v predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je uvedba obveznega nadomestila, ki naj bi nadomestilo dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ob nekaterih utemeljenih kritikah je sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje s svojimi sredstvi kar nekaj let preprečevalo finančno krizo sistema zdravstvenega zavarovanja v državi, vendar so se pri njegovem izvajanju pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti. Te kažejo na to, da so glede doplačil oziroma dopolnilnega zavarovanja potrebne spremembe. Spet pa se odpira vprašanje, ali sta rušenje in odprava dopolnilnega zavarovanja prava poteza. V tem delu je predlog delu javnosti pričakovano všečen, ker večina misli, da bo za svoje zdravstveno zavarovanje plačevala manj kot doslej, kar javnosti sporoča tudi ministrstvo. To zavarovanje in sredstva, ki jih je zagotavljalo za financiranje zdravstvenih storitev, naj bi nadomestilo neko »obvezno nadomestilo«. To bi bilo odmerjeno od plač in drugih dohodkov ter premoženja posameznika, plačevali pa bi ga obvezno vsi, ki le-te imajo. Preprosto povedano: ne gre za nobeno nadomestilo, temveč za nov prispevek. Nenavadno pa je, da bi ga sicer vsi navedeni zavezanci plačevali iz neto dohodka od bruto osnove, ki vključuje tudi dohodnino. Na ta način bi bili ljudje od dela svojega dohodka poleg dohodnine zavezani plačati še »obvezno nadomestilo« in bi šlo za dvojno obremenitev. Zamisel je unikat v evropskem merilu, saj je ne poznajo v nobeni drugi državi. Takšen pristop je lahko pravno in vsebinsko vprašljiv. Glede na to, da bi šlo za neko dajatev za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, je predlog tudi povsem v neskladju z načeli vertikalne solidarnosti, po katerih mora vsak zavezanec za prispevke plačevati sorazmerno enak delež (odstotek) svojega dohodka. To pomeni, da na primer oseba z 2100 evri dohodka prispeva v javno zavarovanje zneskovno trikrat več kot tisti, ki ima 700 evrov dohodka. Predlog zakona pa pri obveznem nadomestilu uvaja sedem razredov in višin tega nadomestila ter je v neskladju z načeli solidarnosti in enakosti, saj obveznosti ne bi bile več proporcionalno enake dohodkom, kot velja v javnem zavarovanju za preostale prispevke. Ideja o nekem »obveznem nadomestilu« je tudi sicer premalo domišljena. Njena izvedba bi zahtevala veliko administrativnih opravil, saj bi moral Furs za vsakega zavezanca ugotavljati njegov dohodek, premoženje oziroma nepremičnine ter izdati odločbo, reševati morebitne pritožbe na odločbe itd. V vsakem primeru bi bilo treba izdati okrog 1,5 milijona odločb, kar je obsežno administrativno delo in tudi strošek, pri katerem se pojavi vprašanje smiselnosti in potrebnosti. Veliko enostavneje bi bilo, če bi zakon predvidel prispevno stopnjo delojemalca, ki bi se izračunala na podlagi njegove bruto osnove, plačevala pa bi se iz neto dohodka. Uvedba obveznega nadomestila, ki ga ne poznajo nikjer drugje, v sistem tudi ne vnaša nujno potrebnih dodatnih finančnih sredstev. Nadomestilo naj bi kot nova javnofinančna dajatev zamenjalo dosedanja zasebna sredstva v sistemu, zanj pa niso priloženi (ali morda tudi ne pripravljeni?) nobeni izračuni in ni mogoče ugotoviti, ali se bodo zbrala sredstva v taki višini, kot so bila zbrana z dopolnilnim zavarovanjem. Tudi če bi bilo to zagotovljeno, je predlagana opredelitev rešitev le za neko kratko obdobje (morda eno do dve leti). Predlog zakona namreč določa fiksne zneske nadomestil po razredih, znano pa je, da cene zdravstvenih storitev in vrednosti programov rastejo s stopnjo inflacije, plač itd., čemur bi se po vsej logiki morala prilagajati tudi višina obveznega nadomestila, sicer ne bo zagotavljala ustreznega deleža finančnih sredstev, izračunanega ali ocenjenega (ali določenega?) ob pripravi zakona.