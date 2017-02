Na tekmi v španski prestolnici so gledalci videli dva povsem različna polčasa. Prvi je pripadel zasedbi iz Katalonije, ki je v vodstvo prišla že po vsega sedmih minutah igre. Po izjemnem samostojnem prodoru, ko je s sredine igrišča krenil proti nasprotnikovim vratom in se ob tem otresel dveh domačih branilcev, se je med strelce vpisal Luis Suarez. Dobro predstavo varovancev trenerja Luisa Enriqueja v prvem delu je v 33. minuti kronal argentinski as Lionel Messi, ki je z močnim strelom s približno 18 metrov zadel zgornji desni vratarjev kot.

Domače moštvo je v drugem polčasu zaigralo precej bolje, prevzelo pobudo in zaigralo napadalneje. Pristop se je Madridčanom obrestoval, saj so v 59. minuti po strelu Antoina Griezmanna z glavo znižali zaostanek na 1:2. Kljub številnim priložnostim gostiteljev je pri tem izidu nato tudi ostalo.

»Nasprotnika bi lahko kaznovali s še enim golom, a obenem bi lahko kakšnega tudi prejeli. Če povzamem – lahko bi bilo boljše, a prav tako bi lahko bilo še slabše. Bili bi naivni, če bi pred tekmo mislili, da na Vicente Calderonu ne bomo trpeli,« je po tekmi povedal Luis Enrique, ki na povratnem dvoboju na Camp Nouu prihodnji torek zaradi kartonov ne bo mogel računati na brazilskega zvezdnika Neymarya.

»Zadovoljen sem s pristopom. S takšno igro želimo nadaljevati. Je Barcelona favorit? Že nekajkrat sem povedal, da je pokal zelo posebno tekmovanje. « pa je dejal trener Atletica Diego Simeone.

Druga polfinalna tekma med Celto Vigo in Alavesom bo odigrana danes ob 21. uri v Vigu.