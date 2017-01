Nogometaši Barcelone so napravili velik korak k uvrstitvi v polfinale španskega kraljevega pokala, potem ko so sinoči na gostovanju pri Real Sociedadu zmagali z 1:0. Katalonci so vpisali sploh prvo zmago na stadionu Anoeta po letu 2007, ko je ekipo vodil še trener Frank Rijkaard. Tokrat je za aktualne španske prvake zadel Neymar, in sicer v 21. minuti iz najstrožje kazni.

»Tu že kar nekaj let nismo zmagali. Tokrat pa nismo dosegli le zmage, ampak tudi dobro igrali. Ekipa je bila zelo solidna tako v napadu kot obrambi. Z zmago z 1:0 smo v prednosti, a Real Sociedad ima kvalitetno ekipo, v zadnjih letih pa smo jih težko premagovali,« je po tekmi dejal vezist Barcelone Sergio Busquets.

Zmage v pokalu so se veselili tudi pri madridskem Atleticu, ki je bil doma s 3:0 boljši od Eibarja. Za klub iz španske prestolnice so zadeli Antoine Griezmann (28.), Angel Correa (60.) in Kevin Gameiro (68.).

Povratne tekme bodo odigrane med 24. in 26. januarjem.