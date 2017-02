Redko se zgodi, da v filmu takšno ali drugačno vlogo igra avto, ki je bil izdelan prav zanj, ga vidimo samo v njem in nikdar niti v najbolj omejeni seriji ni zapustil proizvodnih trakov tovarne proizvajalca, ki ga je izdelal. Sploh če gre za vsaj približno realno verzijo avtomobila, se pravi takšno s štirimi kolesi in volanom, in ne kakšno znanstvenofantastično samovozečo izmišljotino. Na tak način izmišljenih namreč poznamo precej več, predvsem v filmih, ki se dogajajo v prihodnosti.

Pred leti je tako v kinodvorane prišel film, v katerem ne nepomembno vlogo igrajo oboji – tako izmišljena in (za zdaj) nerealna prevozna sredstva kot tudi avto, ki bi danes lahko vozil po cestah. Film iz leta 2002 je imel naslov Posebno poročilo (Minority report), prvoomenjena vozila pa so predstavljala mestna prevozna sredstva, ki so se lahko gibala vertikalno in horizontalno, pri čemer so na posebnih magnetnih poljih lebdela malce nad tlemi. A to še zdaleč ni vse, zato o njih obširneje kdaj drugič. Tokrat se bomo namreč posvetili tistemu realnejšemu avtomobilu iz filma, štirikolesniku lexus 2054.

Pomagal je pri begu Najprej razčistimo glede imena. Avtomobil japonskega proizvajalca luksuznih vozil je nosil priponko 2054 iz preprostega razloga. Tega leta se namreč dogaja film režiserja Stevena Spielberga, znanstvena fantastika, v kateri posebna policijska enota na podlagi videnj treh prerokov, ki predvidijo kriminalna dejanja, ta prepreči tako, da aretira povzročitelje, še preden se zločin zgodi. V tej enoti je tudi John Anderton (Tom Cruise), ki se lepega dne znajde v videnjih omenjenih prerokov, kar pa še pravočasno izve in začne bežati. Med begom se znajde v tovarni, v kateri po proizvodnih trakovih prihajajo avtomobili, se v enega, ki je sredi proizvodnega procesa, skrije in z njegovo pomočjo zbeži. Pri čemer ga je lahko vozil bolj kot ne zgolj v predmestju, saj je bilo mestno središče (dogajanje je postavljeno v Washington) prepleteno z omenjenimi cestami iz magnetnih polj. Lexusov rdeči lepotec je bil sicer izredno privlačno oblikovan športni dvosed, a vseeno tak, ki bi ga vsaj teoretično lahko srečali tudi na običajnih cestah kakšnega Dubaja ali Monte Carla. Njegovo notranjost so ob tem prilagodili tako, da je kar najbolj ustrezala zvezdniku filma Tomu Cruisu, avto pa je bil dejansko vozen, a ga je poganjal le majhen elektromotor z dokaj kratkim dosegom. A v filmu mu seveda pripišejo še cel kup »nerealnih« lastnosti, kot je možnost spreminjanja barv zunanjosti ali pa zmožnost, da lastnik iz njega izstopi, ko želi, avto pa se sam zapelje do polnilne postaje in voznika spet pobere, kjer si ta zaželi.