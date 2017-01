Manj kot teden dni je do dogodka, ki ga ljubitelji filmov z nestrpnostjo pričakujejo. V torek bodo namreč razkrili nominirance za nagrade ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti – oskarje. Te bodo 26. februarja podelili že 89., vsem pa so že dobro ostali v spominu lanski, ko se je zaradi tega, ker v igralskih kategorijah ni bilo nominiranega temnopoltega igralca ali igralke, akademija znašla pod plazom očitkov o rasizmu. Temnopolti igralke in igralci so v preteklosti sicer že osvajali tudi oskarje v najbolj prestižnih kategorijah, v igralskih pa še posebej izstopa eno ime – Denzel Washington s šestimi nominacijami za glavno in stransko vlogo ter dvema prejetima kipcema.

Tistega prestižnejšega, za glavno moško vlogo, je Washington prejel prelomnega leta 2002 – prelomnega zaradi tega, ker se je prvič in doslej zadnjič zgodilo, da sta v istem letu nagradi za glavno vlogo prejela tako temnopolti igralec kot temnopolta igralka (Hale Berry). Znameniti zlati kipec mu je prinesla vloga pokvarjenega policista Alonza Harrisa v filmu Dan za trening, v katerem je zelo pomembno vlogo odigral tudi avtomobil, njegovo glavno prevozno sredstvo ves film – prekrasen chevrolet monte carlo letnik 1979.

Konča pod rafalom strelov Gre za atraktivni, tipični ameriški dvovratni kupe, s katerim Alonzo naokoli za en dan popelje kolega Jaka Hoyta (Ethan Hawke), za katerega naj bi podal oceno, ali je primeren za napredovanje. Hoyt kmalu opazi, da je Alonzo Harris vse kaj drugega kot pošten policist, tudi za drag avtomobil pa že ob prvem pogledu ugotovi, da ne spada v vozni park policije, kar Harrisa tudi vpraša. »Ne, res ne. Je pa seksi, kajne?« mu odvrne Alonso in mu chevroleta predstavi kar kot svojo pisarno. Avtomobil je torej v prvem planu številnih filmskih kadrov, od jutra do večera »dneva za trening«, ko Alonzo umre pod rafalom strelov ruskih mafijcev. Ti najprej sredi križišča, ko mu zaprejo pot, prerešetajo chevroleta, ko se Harris z zadnjimi močmi »skobaca« iz njega, pa prejme še dodaten odmerek svinca, ki ga dokončno pokonča. Ravno z opisanim prizorom je povezana tudi največja zamera oboževalcev filma do njegovih ustvarjalcev. Malce pred tem namreč Alonzo avto že pošteno poškoduje, da deluje povsem sesut, ko se pelje v smeri losangeleškega letališča in preden ga naposled ubijejo, pa je avto videti skoraj brezhibno, le s počenim vetrobranskim steklom. Naj bo tako ali drugače, avto je bil torej edini stalni in zvesti spremljevalec pokvarjenega policista in bi si po mnenju nekaterih oboževalcev tega jeklenega lepotca celo sam zaslužil oskarja za stransko vlogo.