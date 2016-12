Poleg številnih legendarnih avtomobilov, brez katerih filmi, v katerih »nastopajo«, niti približno ne bi bili to, kar so z njimi, navsezadnje tudi avtomobili brez filmske vloge nikdar ne bi zasloveli do te mere, kot so, je v popularni kulturi mogoče zaslediti tudi celo vrsto izmišljenih prevoznih sredstev, ki so plod domišljije avtorjev filma, risane serije ali česa podobnega. Pa pri tem ne mislimo avtomobilov, ki imajo v nekem obstoječem štirikolesniku osnovo in jo nato predelajo do nerazpoznavnosti, temveč tiste prave »izmišljotine«, katerih niti enega sestavnega dela pri nobenem cestnem vozilu ne bi mogli najti. Ali pa jih lahko šele kasneje, ko ta »izmišljotina« postane toliko slavna in privlačna za razne garažne mojstre, da se lotijo izdelav njene kopije. Eden takih je tudi tako imenovani flintmobile iz risane serije in kasnejšega igranega filma Kremenčkovi.

Z dvema ali več sedeži Ker je risana serija postavljena v kameno dobo, so vse avtomobile, vključno s flintmobilom, predstavili kot nenavadno oblikovana prevozna sredstva, ki delujejo na nožni pogon. In to dobesedno. V risani seriji je večkrat prikazano, kako lastnik avtomobila Fred vozilo v pogon spravi s tekom na mestu, pri čemer se njegove noge vrtijo tako hitro, da kmalu postanejo le še narisan krožni zmazek, v naslednjem trenutku pa se njegov avto že »pelje« sam od sebe, nog pa ni več videti – kdo ve, kakšna nevidna sila je torej za tem premikala vozilo. Kakor koli, flintmobil je v risani seriji reden gost tako rekoč sleherne serije, narejen pa je iz materialov, ki so bili v tisti zgodovinski dobi pač na voljo: leseno-kamnitega ogrodja, kamnitih sedežev, lesenega volana, platnene strehe in dveh velikih v valj izklesanih drevesnih debel namesto koles – no, slednje vsaj trdi »uraden« vir, medtem ko neuradni (pa tudi dejansko je vse skupaj videti tako) trdijo, da je šlo pri kolesih za kamnita valja. Pri tem je zanimivo, da je, odvisno od scene in števila oseb, ki jih prevaža, občasno prikazan kot krajši dvosed, občasno pa ima dodano še zadnjo klop, da se lahko v njem prevaža cela družina.