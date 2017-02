Medtem ko se v mnogih slovenskih bolnišnicah še vedno srečujejo s povečanim številom bolnikov zaradi zapletov, povezanih z gripo, pa so vremenske razmere v zadnjih dneh pomagale napolniti tudi urgentne centre. V torek dopoldne je bil najbolj na udaru ljubljanski. Tam so v torek in danes oskrbeli več kot 420 poškodovancev. Samo danes so sprejeli več kot 60 ljudi, ki so padli na spolzkih pločnikih in cestah, a je med njimi manj težje poškodovanih kot v torek. Najpogostejše posledice padcev so zlomi zapestij, pri starejših pa tudi zlomi kolka, je navedla namestnica direktorja kirurške klinike UKC Ljubljana Dragica Maja Smrke. Zelo obremenjeni so tudi reševalci, ki so v torek in sredo opravili več kot 300 intervencij, pravi vodja Reševalne postaje UKC Ljubljana Andrej Fink. Oba dneva so največ klicev na pomoč dobili okoli 14. ure.

Zdravnikom na ljubljanski urgenci so v torek popoldne pomoč še lahko zagotavljali v urgentnem centru Splošne bolnišnice Jesenice, potem pa so naval bolnikov občutili tudi na Gorenjskem. »Zdaj so podobne razmere, kot so jih v torek opisovali v ljubljanskem urgentnem centru, tudi pri nas. V torek smo oskrbeli več kot 120 urgentnih bolnikov,« pravi predstojnik jeseniškega urgentnega centra Robert Carotta, dr. med.

Na operacijo po padcu čakajo doma Po obravnavi v Urgentnem centru Jesenice so tako na kirurški oddelek sprejeli kar 18 pacientov, sedem jih je na Jesenice prišlo iz občin v okolici prestolnice. »Med sprejetimi bolniki se jih je 11 poškodovalo ob padcu na poledenelih površinah. Kar šest med njimi jih je dobilo poškodbe glave,« na nevarne posledice padcev na poledenelih površinah opozarja predstojnik jeseniškega urgentnega centra. Zaradi navala bolnikov so se na Jesenicah morali prilagoditi razmeram, kar pa je od poškodovanih zahtevalo kar nekaj potrpežljivosti. Ker v bolnišnici zaradi prezasedenosti niso našli prostora za vse, so morali štiri poškodovance poslati domov, kjer so čakali klic na operacijo. V Ljubljani so v bolnišnico sprejeli več kot 40 ljudi. Operativne ekipe so morale danes pomagati 23 bolnikom, ki so na operacijo čakali od torka, čakajočim na operacijo pa so se danes pridružili še štirje. Po besedah Smrketove je ljubljanska urgenca tako v zadnjih dneh za polovico bolj polna kot običajno. Poleg izjemne zasedenosti internega oddelka zaradi gripe in drugih virusnih obolenj so tako trenutno v jeseniški bolnišnici polne tudi sobe kirurškega oddelka, zato v bolnišnici razmišljajo o odpovedi tudi nekaterih nenujnih operacij. O odločitvi bodo naročene na operacijo pravočasno obvestili.