Na Agenciji RS (Arso) za okolje so povedali, da se je ozračje danes ponoči ogrelo, zato po večini države dežuje, kar pa povzroča poledico. Tekom dneva se bo dež postopoma razširil nad celo državo in v popoldanskih urah prehajal v sneg.

Gorenjski policisti svetuje voznikom in pešcem večjo mero previdnosti, saj so cestišča že poledenela, podobne razmere opažajo tudi na Ljubljanskem koncu. Voznike pozivajo k previdni in počasnejši vožnji od običajne z večjo varnostno razdaljo. Priporočajo, da se izogibajo sunkovitim manevrom in prehitevanjem, pred in v ovinkih zmanjšajo hitrost in paziti morajo tudi pri vožnji po klancih navzdol in podobno.

Največ padavin lahko pričakujejo na primorskem, kjer je Arso je izdal tudi opozorilo za veliko verjetnost razlivanja meteornih voda.

Konec tedna bo ponovno suh in jasen, ko se bodo temperature ponovno nekoliko spustile. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, med dnevom pa se bo delno razjasnilo. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V ponedeljek lahko pričakujemo že nove padavine.