Zeleni alarm ali načrt za delovanje UKC Ljubljana ob množični nesreči ali nenadnem prihodu večjega števila poškodovanih ali obolelih so pred štirinajstimi dnevi v UKC Ljubljana aktivirali za dva dni zaradi številnih poškodb zaradi poledice, zdaj pa so ga znova aktivirali zaradi gripe oziroma okužb dihal in z njimi povezanih zapletov.

»Zaradi gripe je stanje resno že nekaj tednov, v zadnjih dneh pa smo imeli v večernem času na Internistični prvi pomoči (IPP) tudi do 40 obolelih, ki smo jih morali obravnavati nujno,« je razlog za drugi letošnji zeleni alarm pojasnil strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana, prof. dr. Zlatko Fras in dodal, da so z njim okrepili kadre, opremo in prostore. Improvizirana dodatna ambulanta bo v povezavi z urgentnim blokom delovala od 15. do 23. ure v pritličju kliničnega centra v prostorih Kliničnega oddelka za nefrologijo oziroma Centra za dializo. V njej bodo poskrbeli predvsem za bolnike, za katere bodo presodili, da ne potrebujejo zdravljenja v bolnišnici, je povedal Fras in pozval strokovno in laično javnost, naj po nepotrebnem ne povečuje pritiska na že preobremenjeno urgenco.

Še je čas za cepljenje

Vodja Internistične prve pomoči Interne klinike UKC Ljubljana dr. Hugon Možina je poudaril, da je dotok bolnikov največji v večernih urah, ko morajo zato nenujni bolniki čakati tudi več kot devet ur. V običajnih dneh imajo na kliniki okoli 75 bolnikov, zdaj 90 in več. »Na internističnem delu urgence sicer obravnavamo 1300 bolnikov na mesec, v teh dneh pa 2300 in več. Večinoma so to starejši bolniki, ki imajo resna kronična obolenja in se jim je stanje še dodatno poslabšalo zaradi okužb dihal, zdaj pa že v 80 odstotkih zaradi virusa influence tipa A in B (gripe),« je dejal Možina.

Vodja službe za preprečevanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana asist. dr. Tatjana Mrvič prav tako ocenjuje, da je situacija zelo kritična, saj imajo v zadnjih dveh dneh toliko dokazanih primerov gripe kot prej v polovici tedna. »Od novega leta do danes smo dokazali 570 primerov gripe. To so le dokazani primeri, veliko pa je takih, ki so k nam prišli zaradi zapletov po gripi z znaki pljučnice, ti pa niso zajeti v podatkovno bazo,« je opozorila Mrvičeva. Dodala je, da se povečuje tudi število obolelih otrok z respiratornim sincicijskim virusom. Ker v naslednjih dveh tednih pričakujejo še dodaten priliv tako na Pediatrično kliniko kot na otroški oddelek Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, starše poziva, naj, če se le da, obdržijo dojenčke in otroke pod enim letom starosti doma in ne hodijo z njimi v trgovine in velike trgovske centre in naj se ne zadržujejo v zaprtih prostorih z velikim številom ljudi. Priporoča, da ostanejo doma z mamico in dojenčkom tudi sorojenci, ki obiskujejo vrtec.

Starejšim, ki jih morda v naslednjih dveh ali treh tednih čaka poseg v bolnišnici, Mrvičeva svetuje, da se nemudoma cepijo in se do posega zadržujejo doma. Cepljenje svetuje tudi vsem drugim, ki se še niso cepili, upa pa tudi, da je precepljenost proti gripi velika tudi v domovih za starejše občane, saj je to edino, kar jih varuje pred okužbami.