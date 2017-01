Pet zmag Ilke Štuhec v treh disciplinah na treh prizoriščih, v Lake Louisu, Val d'Iseru in Cortini d'Ampezzo, do konca januarja ni pričakoval nihče. V zgodovini alpskega smučanja je bila v eni sezoni uspešnejša le Tina Maze, ki je v sezoni 2012/13 zmagala enajstkrat. Pet zmag v eni zimi je v slovenski alpski smučarski zgodovini dosegel le še Rok Petrovič, ko je v sezoni 1985/86 dobil slalome v Sestrieru, Kranjski Gori, Wengnu, Hafjellu in Heavenly Valleyju. Ilka Štuhec bo imela na tekmah svetovnega pokala v tej sezoni še sedem priložnosti za zmago: tri v superveleslalomu ter po dve v smuku in alpski kombinaciji.

Štajerka je seveda najzaslužnejša, da je alpsko smučanje ob slovesu Tine Maze ostalo trofejno. Mariborčanka za zdaj navdušuje na vsakem koraku. Sestavila si je ekipo, v katero verjame, ki dela dobro in v kateri se vse vrti okrog nje. Vsak korak je premišljen, vsi skupaj pa doživljajo veliko novih izkušenj. Štuhčeva je januarja malce zanihala v formi. Po uspehih so pričakovanja poskočila, obveznosti je bilo vse več, igrivosti pa vse manj. A so v ekipi znali reagirati ter jo minuli konec tedna na generalki pred svetovnim prvenstvom v Dolomitih spet pripeljati do superveleslalomske zmage in tretjega mesta v smuku. Z uspehoma ostaja v igri za tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali smukaški globus, ki ga doslej ni osvojila še nobena Slovenka.

Slovensko alpsko smučanje ima razloge, da optimistično odpotuje v St. Moritz, kjer se bo čez natančno en teden začelo svetovno prvenstvo. Poleg Ilke Štuhec, ki bo v treh disciplinah v igri za osvojitev svoje prve kolajne na velikih prvenstvih, lahko še trije slovenski smučarji posežejo po visokih mestih. To so Boštjan Kline v smuku in superveleslalomu ter Ana Drev in Žan Kranjec v veleslalomu. Omenjena trojica se sicer v tej sezoni še ni uvrstila na zmagovalni oder, a večkrat tik pod njim. Da je alpska smučarska sezona boljša od pričakovanj, dokazujeta tudi slalomista Ana Bucik in Štefan Hadalin. Oba dosegata najboljše izide v karieri, Novogoričanka se celo spogleduje s prvo jakostno skupino, Vrhničan pa z vse boljšo startno številko.

Navsezadnje za zadovoljstvo niso potrebne zgolj zmage. Lep dokaz za to je bila letošnja Zlata lisica, na kateri so bili vsi zadovoljni s tremi uvrstitvami med najboljšo deseterico, četudi ni bilo uvrstitve na zmagovalne stopničke.