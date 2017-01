Udeležba je bila kot v prvem krogu pod 2 milijona volilcev, kar predstavlja neuspeh za socialiste. Hamon se je že od vsega začetka odlikoval po zelo dobro pripravljenem programu, s katerim poskuša z veliko mero iskrenega idealizma rešiti najpomembnejše probleme sodobne družbe, kot so uničevanje okolja, vse večja brezposelnost ob tehnološkem napredku (rešitev naj bi bil mesečni UTD v višini 750 evrov), pa tudi obsedenost s čim večjo produktivnostjo, gospodarsko rastjo in delom. Vsekakor bi zdaj lahko 49-letni levi socialist na radikalni levici postal zelo nevaren tekmec 65-letnega Jean-Luca Mélenchona, ki se ni udeležil primarnih volitev in ki bi sicer za zdaj po anketah z okoli 15 odstotki dobil dvakrat več glasov v aprilskem prvem krogu predsedniških volitev. A Mélenchonov program ni tako koherenten, predvsem pa bi nekdanji socialist lahko izgubil veliko privržencev zato, ker nasprotuje Hamonovemu UTD, ki so ga volilci levice dobro sprejeli.

Z uspehom v aprilskem prvem krogu (pri čemer nima možnosti za drugi krog) bi Hamon lahko prevzel vodenje Socialistične stranke in jo preusmeril nekako v smer španskega Podemosa. Zdaj izločeni Valls po tihem vendarle upa, da bo Mélenchon povozil Hamona, s čimer bi se nekdanjemu premierju odpirale možnosti za prevzem vodenja stranke in njeno preusmeritev na socialdemokratske tirnice.

Izločitev ambicioznega Vallsa pa je znatno okrepila sredinskega Emmanuela Macrona, ki lahko odslej v anketah računa na več kot 20 odstotkov podpore, tudi zato, ker je gotovo kar nekaj dosedanjih privržencev desničarja Françoisa Fillona v zadnjih dneh prestopilo v njegov tabor. Na dan je namreč prišlo, da je Fillonova soproga kot fiktivna parlamentarna sodelavka dobila v desetih letih pol milijona evrov, čeprav ni delala ničesar. Na zborovanju v Parizu je Fillon ostro zavrnil te obtožbe in vzkliknil: »Kot po naključju so tri mesece pred volitvami skonstruirali škandal!« Četudi ima populistka Marine Le Pen po tej Fillononovi aferi možnosti za zmago v prvem krogu, bo v drugem krogu še vedno težko presegla 40 odstotkov glasov. mš