Viteški boj med dvema levicama

Kljub vsem nasprotnim stališčem 49-letnega Benoïta Hamona in 54-letnega Manuela Vallsa, ki se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu volitev socialističnega predsedniškega kandidata, sta na televizijskem soočenju nastopila vljudno, mirno in z zelo jasnimi argumenti. Če ni bilo velikega spopada in prepiranja, pa so se znova pokazale nepremostljive razlike med dvema povsem različnima vrstama levic, med dvema povsem različnima strujama v sami Socialistični stranki, pri čemer nekdanji premier Valls izhaja iz prakse vladanja, zagovornik univerzalnega temeljnega dohodka Hamon pa bolj iz načel Socialistične stranke in idealizma. Te razlike, ki so vedno obstajale, sta François Mitterand, predsednik države v letih 1981–1995, in Lionel Jospin, premier v letih 1997–2002, še uspešno prikrivala, nekaj časa tudi François Hollande kot prvi sekretar stranke, ne pa več kot predsednik države. Zdaj se zdi, da stranke s tako nasprotnimi pogledi na gospodarsko politiko, delo, podjetništvo, laicizem, migrante, muslimane, boj proti terorizmu ne bo več mogoče obdržati skupaj.