V Franciji vodi zagovornik univerzalnega temeljnega dohodka

Na volitvah predsedniškega kandidata francoskih socialistov in njihovih zaveznikov je v prvem krogu po prvih rezultatih na prvem mestu s 35 odstotki levi socialist Benoît Hamon, ki se zavzema za univerzalni temeljni dohodek. Drugi je desni socialist in nekdanji premier Manuel Valls s 31 odstotki, tretji z 18 odstotki pa še en levi socialist Arnaud Montebourg, ki se zavzema za protekcionizem. Torej sta se v drugi krog, ki bo 29. januarja, uvrstila Hamon, ki je veliko presenečenje teh volitev, in Valls.