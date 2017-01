S 1. februarjem bo stopila v uporabo novela o socialnovarstvenih prejemkih, ki večini upravičencev do varstvenega dodatka in socialne pomoči ukinja zaznambo na nepremičninah in vračilo pomoči. Pogoj je, da nepremičnina, ki jo imajo v lasti in v njej bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov. Med zdajšnjimi upravičenci do varstvenega dodatka tega po podatkih ministrstva za delo ne izpolnjuje le 13 oseb.

Zaznamba na nepremičninah se ukinja tudi za vse, ki so denarno pomoč prejeli po 1. januarju 2012, ko je začela veljati nova »socialna« zakonodaja. Izbris teh zaznamb, kakor tudi ustavitev že začetih postopkov, je vrhovno sodišče že izvedlo, kar pomeni, da posamezniku ni treba storiti ničesar. Kdor bo želel varstveni dodatek ali socialno pomoč pod novimi pogoji prejeti že februarja, pa bo moral vlogo oddati še ta mesec. Zakonsko določeni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Prejemniki pomočijo bodo morali še naprej vračati Ne glede na to pa bodo tisti, ki so socialno pomoč oziroma varstveni dodatek že prejeli, morali dolg, ki se bo nabral do 1. februarja, vračati še naprej. Enako velja za dediče (z izjemo tistih, ki so tudi sami socialno ogroženi), katerim se bo za prejeti znesek znižalo dedovanje. Drugačna rešitev bi bila po pojasnilih ministrstva nepravična do tistih, ki so pomoč že vrnili, oziroma do tistih, ki se jim je premoženje pri dedovanju zaradi tega omejilo. Zaznamba na nepremičninah in zahtevano vračilo pomoči sta sicer število prejemnikov varstvenega dodatka v petih letih znižala skoraj za petkrat, s 46.700 na okoli 10.700, pri čemer ima od tega zaznambo na nepremičnini 2500 oseb (med 55.000 prejemniki denarne socialne pomoči je takih 6600). Na ministrstvu pričakujejo, da se bo zaradi prijaznejše zakonodaje za varstveni dodatek odločilo približno 5000 upravičencev več.