Za dostojanstvo uporabnikov: nikar v skladišče namesto v smeti!

Potrebe ljudi, ki se oglasijo na Rdečem križu, so velike, zato so zaposleni veseli vsakega obiskovalca polnih rok. Oblačil imajo na Jesenicah trenutno dovolj, a imajo precej dela z iskanjem ustreznih – toplih, uporabnih, čistih. »Ne drži, da morajo oblačila najprej v čistilnico. Je pa zaželeno, da so čista in oprana,« pravi strokovna delavka Rina Beravs Zor. Skupaj s prostovoljci namreč najdejo precej takšnih, ki ne spadajo v skladišče – umazanih, raztrganih, neuporabnih. »Včasih ljudje prinesejo cele vreče oblačil in nam naročijo, naj jih vržemo v smeti, če se nam ne zdijo ustrezna. Veseli smo, če to naredijo kar sami, nam pa prinesejo uporabne in čiste stvari.« Že tako je hudo načeto dostojanstvo uporabnikov, zato jih humanitarne organizacije ne želijo obleči v raztrgane suknjiče in jim dati čevljev brez podplatov, tudi otroci v stiski pa se ne morejo igrati s polomljenimi igračami.