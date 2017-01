Slovenski rokometaši so v tekmo proti Hrvaški za svojo sploh prvo medaljo na svetovnih prvenstvih vstopili solidno, za prvi gol in vodstvo pa je poskrbel Marko Bezjak. Ekipi sta bili lep čas izenačeni, nato pa so Hrvati prek Domagoja Duvnjaka in Manuela Štrleka dosegli tri zaporedne gole in v začetku devete minute povedli s 5:3.

Prednost so uspešno branili in jo v 11. minuti po akciji, ki jo je zaključil Zlatko Horvat, povečali na tri gole, s tem pa slovenskega selektorja Veselina Vujovića prisilili v minuto odmora. Po njej so njegovi varovanci zaigrali nekoliko bolje in v 18. minuti z golom Nika Henigmana znižali zaostanek na 8:9. A upanje na preobrat je bilo zgolj hipno. Hrvati so odgovorili z novim nizom treh zaporednih zadetkov in povedli z 12:8. Čeprav je tekmec Slovenije polfinalno tekmo igral pred manj kot 24 urami, se mu utrujenost v prvem delu ni prav nič poznala. Svojo prednost je ob bledi predstavi slovenskih rokometašev zlahka ubranil, tik pred koncem polčasa vodil že z 18:12, po golu Jureta Dolenca pa na odmor odšel ob izidu 18:13.

Zadnji polčas na prvenstvu so slovenski rokometaši začeli spodbudno. Najprej je zadel Matej Gaber, nato pa je žogo ukradel še Miha Zarabec, stekel v protinapad in znižal na 15:18. Toda v igro Slovencev so se znova prikradle napake, saj so izgubili dve zaporedni žogi, ponujeno pa so ob vse bolj razigranem vratarju Luki Cindriću Hrvati s pridom izkoristili in v 40. minuti prišli celo do rekordne prednosti +8 (24:16).

Bolj ko se je tekma približevala zaključku, bolj upehano so delovali Hrvati. Njihova igra je postajala počasnejša, napadi pa vse daljši. Slovenija je z zadetkoma Marguča in Bezjaka 10 minut pred koncem obračuna znižala na - 4 (23:27). Hrvaški selektor je nemudoma ukrepal in klical minuto odmora. A z njo ni uspel napolniti baterij svojih igralcev. Prednost naših južnih sosedov se je vztrajno topila, Slovenija pa je bila v vse večjem naletu. V dramatični končnici je tri minute pred zaključkom Cingesar prvič po izidu 3:3 izenačil na 29:29. Manuel Štrlek je v naslednjem napadu še uspel zadeti za vodstvo Hrvaške, a je že po nekaj sekundah znova izenačil Blaž Janc, zmago in prvo medaljo Slovenije na svetovnih prvenstvih pa je Sloveniji priboril Mačkovšek .