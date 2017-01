Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo svojo pot nadaljevala brez odbojkarskega strokovnjaka Andree Gianija. Šestinštiridesetletnik, ki je vodenje izbrane vrste prevzel pred slabima dvema letoma in jo med drugim popeljal do zmage v evropski ligi in srebrne medalje na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji in Bolgariji, je svojo odločitev po več mesecih negotovosti sporočil v četrtek. Pojasnila, zakaj se je tako odločil, v poslovilni izjavi ni navedel, v tančico skrivnosti pa je zavit tudi njegov naslednji korak v trenerski karieri. Kot najverjetnejša možnost se omenja prevzem selektorske funkcije v nemški reprezentanci, kar je posredno potrdil tudi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki je, kot je izdal, negativen odgovor zdaj že bivšega selektorja po tihem pričakoval.

»V mojih očeh je izjemno težko najti argument, zakaj se je Andrea Giani tako odločil. Sam ga preprosto ne najdem. Skozi razgovore, ki sva jih imela, nisva prišla do enoznačnega odgovora. Je pa bilo skozi njegove aktivnosti, ko se je pojavljal na seznamih številnih drugih ekip, mogoče čutiti in slutiti, da ima ambicije po zamenjavi okolja. To se ne nazadnje da razbrati tudi iz njegovih izjav,« je uvodoma povedal Metod Ropret, a zagotovil, da zamer do Italijana zaradi tega ne goji. »Sicer ne bom trdil, da sem zadovoljen, a o kakršni koli zameri absolutno ne moremo govoriti. Skozi najine zaključne razgovore in odnos, ki sva ga stkala, lahko rečem, da bova ostala prijatelja. Tega ne more spremeniti nihče.«

Da se je morda zataknilo pri financah, je prvi mož slovenske odbojke zanikal. Kot je zatrdil, so bili na zvezi Gianiju pripravljeni ponuditi donosnejšo pogodbo, pri tem pa iti celo prek svojih zmožnosti, kar pa se je na koncu izkazalo za nepomembno, saj obe strani do finančne plati pogodbe pri pogajanjih nikoli nista prišli. Ropret pri tem ni pozabil niti na obljubo iz lanskega junija, ko je dejal, da bo v primeru košarice zdaj že nekdanjega selektorja resno razmislil o odstopu. »Zavedam se te izjave in jo skupaj s predsedstvom zveze nameravam tudi predelati. Osebno s tem nimam nikakršnih težav. Priznam, zavrnitev jemljem kot osebni poraz, zato bi bilo primerno, da zaradi tega prevzamem osebno odgovornost. Spet po drugi strani se sprašujem, ali bi bilo prav, da po selektorju ekipo zapustim še jaz.«

Kdo bo na klopi zamenjal Andreo Gianija, še ni jasno, kljub temu pa po zadnjih uspehih slovenskih odbojkarjev z iskanjem naslednika do težav ne bi smelo priti. Pri OZS z imenovanjem novega selektorja sicer ne bodo odlašali, saj so rok za zbiranje prijav potencialnih kandidatov že omejili na deset dni, še dodatnih deset pa si bodo vzeli za sprejetje odločitve. »Že v četrtek in tudi včeraj telefoni na zvezi vztrajno zvonijo, sklepam pa, da bo tako tudi v naslednjih dneh. Interes za selektorsko mesto je izkazan iz različnih delov Evrope. Tudi pogoje, kaj od potencialnih kandidatov zahtevamo, smo že objavili. Ali bomo pri tem dali prednost domačemu trenerju ali tujemu, pa v tem trenutku še ne bi špekuliral. Na tej stopnji kandidature bi bilo nesmiselno izključevati kogar koli,« je dejal Ropret, ki je v teh dneh skupaj s sekretarjem zveze Gregorjem Humerco v Franciji.

Čeprav si je včeraj ogledal polfinalni obračun med Hrvati in Norvežani, pa tam ni zaradi rokometa, temveč se je odzval vabilu tamkajšnje odbojkarske zveze, s katero skupaj z Belgijci in Nizozemci usklajujejo skupno kandidaturo za evropsko prvenstvo leta 2019.