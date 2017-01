BMW i3 je avtomobil, ki je dovolj drugačen, da ostane več kot zanimiv, dovolj napreden in napolnjen s sodobno električno tehnologijo, da našpičite ušesa. Štiri metra dolg, malce futurističen, z udobno notranjostjo in sprejemljivimi voznimi lastnostmi je utelešenje T-rexa v malem. Kdor bo mislil, da je to šala, se bo motil. Njegova električna pogonska enota namreč zmore veliko, posebno ko preklopite na bolj »agresiven« način delovanja, takrat vas avtomobil neslišno požene v lepšo prihodnost kot le malokateri klasično gnani štirikolesnik. Vse lepo in prav, če ne bi bilo tukaj še vedno tako prisotne besede »ampak«. Zato, ker se vam pogled bolj kot na cesti ustavlja na merilniku, ki vam kaže, koliko električnega »soka« je še v vašem vozilu, zaradi česar stalno premlevate, kdaj in kje se boste ustavili na električni polnilnici in koliko časa boste potrebovali, da si bo mali BMW-jev štirikolesnik toliko opomogel, da se boste lahko zapeljali naprej. A ravno zato je tukaj še mali 647-kubični bencinski motor iz njihovega velikega skuterja, ki vozniku daje nekaj več miru in mu lajša stres. Kajti ko elektrike zmanjka, to pa se je nam zgodilo po približno 135 kilometrih vožnje, poprime za delo ta motorček, v 9-litrski posodi za gorivo pa je dovolj bencina za precej mirno nadaljevanje vožnje. A glej ga zlomka, potem se boste povsem upravičeno vprašali, zakaj kupiti električni avtomobil, če ta sploh ni povsem električen. Da o ceni ne govorimo, a več o tem kasneje.

V notranjosti se bodo štirje potniki dobro počutili, voznik z vodenjem in upravljanjem avtomobila res nima nikakršnih težav, skratka kljub sodobni zasnovi je to nadvse uporaben avtomobil za vsakdan, kar dopolnjuje tudi najmanj 260 litrov velik prtljažnik. Le da je spet tukaj tista elektrika. Da bi varčevali, verjetno ne boste vedno vklopili gretja, da bi se vozili dlje, ne boste vklopili močnejšega režima delovanja pogonske enote, da o poletnih dnevih in klimatski napravi niti ne govorimo.

Da, i3 rex ima veliko opreme, in šele v tem vozilu se zavedate, kakšen porabnik elektrike dejansko vsa ta oprema tudi je. In koliko denarja danes stane sodobna tehnologija. Malo več kot 41.000 evrov je vse prej kot »nežna« cena, ima pa avto res vse to, kar mora danes avtomobil imeti, z dodatno opremo pa se cena testnega avtomobila že dvigne do 55.339 evrov. Tukaj je i3 pravi T-rex, a ker pravijo, da je vsak začetek težak, mu lahko oprostimo. In razumemo, zakaj jih boste na cesti videli bore malo.

T-rex, kraljevi dinozaver, je izumrl. Vsa moč mu ni pomagala, da bi se obdržal na tem svetu. Malih rexov pa je k sreči danes še vedno veliko, in čeprav so mnogi majhni, so veliki. Ravno tako kot BMW-jev i3.