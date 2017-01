No, da ne bo pomote, BMW je pogon na prednji kolesi že ponudil pri modelu serije 2 active tourer, a če smo povsem natančni, je X1 pač prvi prednjekolesno gnani BMW z oznako sDrive. In tudi pri njem so, tako kot pri active tourerju in bodo najbrž tudi v prihodnje, ko namerava BMW predstaviti še več modelov s takim pogonom, številni ljubitelji bavarskih na zadnji kolesi gnanih lepotcev sprva negodovali. A bodo morali spremeniti mnenje. X1 namreč ponuja izjemno uporabniško izkušnjo tako na zahtevnejših terenih, kjer je pogon na zadnji kolesi tu in tam prej kot užitek povzročal težave, kot pri mestni in predvsem avtocestni vožnji, katerima je primarno tudi namenjen. Če ga boste res peljali na slabše ali težje terene, namreč tako ali tako potrebujete štirikolesni pogon.

Precej spremenjena je tudi zunanjost avtomobila. Prva generacija, ki je luč sveta ugledala leta 2009, je dajala občutek, da oblikovno to ni ravno tisto, kar je bilo pričakovati, in da lahko na tem področju Bavarci še marsikaj dodelajo, pa čeprav se je prijela in je bila njena prodaja več kot zadovoljiva. No, zdaj je avto precej skladnejši in privlačnejši, skratka lepši ter oblikovno usklajen z večjima bratoma X3 in X5. Poleg tega preseneti tudi s prostornostjo. Voznik in potniki imajo namreč dovolj prostora za vse okončine, še najhitreje ga bo na zadnji klopi zmanjkalo za noge, več kot le soliden pa je tudi prtljažni prostor, katerega osnovno prostornino opisuje enaka številka, kot je znana iz imena priljubljenih Kraševih bombonov 505 s črto – se pravi 505 litrov. Delovno okolje je sicer oblikovano klasično bavarsko, tako da o kakovosti materialov in enostavnosti upravljanja ne gre izgubljati besed. Za vse skupaj kot po navadi poskrbi veliko in priročno nameščeno vrtljivo stikalo, ki omogoča enostavno in predvsem hitrejše brskanje po zaslonu, kot je to primer pri veliki večini avtomobilskih zaslonov na dotik.

BMW ne bi bil BMW, če ne bi zadovoljil tudi na motornem področju. Testni 2-litrski turbodizelski primerek se je lahko pohvalil s 150 konjskimi močmi (110 kilovati), kar pomeni, da ni najšibkejši, a še manj najmočnejši v ponudbi. Je pa zato ravno pravšnji za veliko večino voznikov. Moč se namreč ob močnejšem pritisku stopalke na plin lepo občuti, podhranjenosti ni čutiti niti za hip, je pa res, da nek blazen divjaški športnik to ravno ni. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 9,3 sekunde, pa tudi poraba s 6,4 litra dizla na 100 kilometrov za tak avto ni visoka. Za udobje med vožnjo pa je skrbel tudi 8-stopenjski samodejni menjalnik steptronic, brez katerega si tak avto že težko predstavljamo, zato je vreden vsakega evra pri dobrih 2000 evrov visokem doplačilu.

Da bi mu ceno šteli kot minus, seveda ne bi bilo pošteno, gre vendarle za znamko, ki spada v višje okvirje. Je pa dejstvo, da poceni ni. Sploh če želite izkusiti užitke, ki jih prinesejo šele boljše opremljene različice, kot je bila tudi testna z opremo xLine. Z njo, ki že ponuja veliko, in samodejnim menjalnikom pa testni BMW X1 stane dobrih 39.000 evrov.