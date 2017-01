Ločitev Scarlett Johansson

Čeprav sta se te dni skupaj pojavila na odprtju razstave, se Scarlett Johansson in njen francoski mož Roman Dauriac ločujeta. Pravzaprav že od poletja živita narazen, igralka pa je to javnosti dala vedeti šele na ženskem protestu v Washingtonu pretekli teden, ko ni nosila poročnega prstana. Poročena sta bila slabi dve leti, čeprav sta par od leta 2012, ko sta se spoznala v Parizu. Kmalu sta se zaročila in tedaj je igralka dejala, da jo na Francozu privlačita šarm in intelekt: »Bolj kot vse ljubim njegovo inteligentnost. In to, da je popoln džentelmen.« Skrivaj sta se poročila na ranču v Montani, nekaj tednov potem, ko se jima je rodila hčerka Rose Dorothy. S francoskim novinarjem in zbiralcem umetnin sta živela tako v New Yorku kot v Parizu.