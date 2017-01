Ne zgodi se pogosto, pravzaprav skoraj nikoli, da je na vrhu lestvice, ko gre za zaslužke v Hollywoodu in ko sta hkrati vključena oba spola, ženska. A tudi čudeži se dogajajo in tako se je pred dvema letoma zgodilo z Jennifer Lawrence, konec lanskega leta pa še s Scarlett Johansson. Forbesova lestvica, ki je Lawrenceovo in Johanssonovo postavila na prvo mesto, sicer ni merila honorarja igralk, temveč kinematografski zaslužek filmov, v katerih so igrale večje vloge, pa vendar. Tudi to je nekaj, bi rekli, predvsem pa lahko pomeni korak naprej v pogajalskem izhodišču igralk, ko gre za njihove honorarje, ki so praviloma bistveno nižji od honorarjev moških kolegov, čeprav gre za enakovredne vloge v istih filmih.

Plačila igralk zadnja leta tudi sicer postajajo predmet vedno bolj vročih razprav v Hollywoodu, ki so vrhunec doživele s spisom Jennifer Lawrence Zakaj sem plačana manj od svojih igralskih kolegov?. Lawrenceova se je z njim obregnila ob honorar, ki sta ga s soigralko Amy Adams prejeli za Ameriške prevare in ki je bil pol nižji od honorarja njunih moških kolegov, da so njene pritožbe upravičene in da za njimi stojijo tudi številke, pa po svoje potrjujejo tudi različne Forbesove lestvice.

Dobičkonosna in seksi Filmi Johanssonove, ki so v kino prišli v zadnjih 12 mesecih, med njimi satira bratov Coen Pozdravljen, Cezar!, animirana Knjiga o džungli in superherojski Stotnik Amerika: Državljanska vojna, so po svetu prinesli 1,2 milijarde dolarjev zaslužka, kar je 50 milijonov več od zaslužka filmov, v katerih sta igrala drugouvrščena Chris Evans in Robert Downey jr. To pa, če pustimo ob strani prva mesta na lestvicah najbolj seksi žensk na svetu, kamor jo redno uvrščajo lahkotnejše revije, ni edina lestvica, na kateri je bila Johanssonova lani v samem vrhu. Forbes jo je namreč uvrstil tudi na tretje mesto najdobičkonosnejših igralcev, saj jih za vsak dolar, vložen v film, povrne 88,6 (prvi je Chris Evans, ki jih povrne 135,8), postala pa je tudi najdobičkonosnejša filmska zvezdnica vseh časov. Po ocenah spletne strani Box Office Mojo, ki meri kinematografski izkupiček, so filmi, v katerih je igrala, samo v Ameriki zaslužili 3,33 milijarde dolarjev, kar jo skupno uvršča na deseto mesto, kot naslednja igralka na lestvici pa ji šele na 19. mestu sledi Cameron Diaz. Prvi je Harrison Ford s kinematografskim izkupičkom 4,87 milijarde dolarjev.