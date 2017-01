V Garmisch Partenkirchnu se je začel moški konec tedna v svetovnem pokalu, najprej je bil na sporedu smuk. Proga Kandahar 2 je bila polna pasti, od prvih 20 tekmovalcev jih je do cilja prismučalo le 14. Videli smo nekaj zelo grdih padcev, najprej so s helikopterjem odpeljali Stevena Nymana, še huje pa jo je skupil junak Kitzbuhla Valentin Giraud Moine, ki je po posnetkih sodeč utrpel hudo poškodbo noge. Tekma je bila zato kar nekajkrat prekinjena, vmes pa smo videli tudi nekaj dobrih voženj. Presenetljivo se je v Garmischu najbolje znašel Travis Ganong, ki je za 38 stotink sekunde prehitel Kjetila Jansruda, tretji je bil Peter Fill.

Smuk v Garmisch Partenkirchnu je najljubša tekma Boštjana Klineta v svetovnem pokalu, tu je z drugim mestom dosegel tudi največji uspeh v karieri. Tokrat že v zgornjem delu ni bil prepričljiv, nekajkrat je moral zaradi pozne linije precej zmanjšati hitrost, nato pa ga je na enem od skokov na progi Kandahar 2 prineslo preveč desno in ni več ujel naslednjih vrat. Nastopi tekmovalcev za njim so pokazali, da so bili vmesni časi Slovenca v zgornjem delu zelo dobri in bi se mu ob podobnem nadaljevanju nasmihala vsaj uvrstitev med deseterico. Kline po dobrem začetku sezone ne sestavi več vožnje brez napake v smuku, odstop pa je slaba popotnica pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v St. Moritzu.

Na štart svoje vožnje še čakajo Klemen Kosi (41.), Rok Perko (45.) in Martin Čater (48.).