Theresa May, srečna dobitnica Downing streeta 10 v pobrexitski bitki za oblast v vrhu konservativne stranke, je imela srečo tudi v bitki z voditeljskimi kolegicami in kolegi, ki so si želeli osvojiti prestižno prvo srečanje s komaj dobro ustoličenim Donaldom Trumpom. Ta ji menda reče »moja Maggie«, kar je, če bi mislil resno, velik kompliment, saj sta se v novejši zgodovini med tujimi državniki daleč najbolj razumela Maggie in Ronnie, prva britanska premierka Margaret Thatcher, in ameriški predsednik Ronald Reagan. To bo njuno prvo srečanje v živo, ki ga britanska vlada razglaša za velik diplomatski »scoop«, kar je nekaj enako ekskluzivnemu uspehu.

Ko je bil Churchill gol pred Rooseveltom Mayeva je obisk v ZDA začela z (morda z veliko vnaprej dogovorjeno) udeležbo na srečanju republikanske smetane v Philadelphiji, na katerega so jo povabili – kot prvega tujega voditelja – da bi jim govorila o brexitu (čeprav je bila pred referendumom proti brexitu, res zelo potihoma). Glavni govor je imel njen gostitelj Trump, s katerim bosta imela uradni del pogovorov danes v Beli hiši. Trump ji je v govoru, ne da bi omenil njeno ime, posvetil en sam kratek stavek, ki ni imel nobene zveze s posebnimi odnosi. Mayeva je pred odhodom zatrjevala, da bo obnovila posebne odnose med državama, o katerih se je začelo govoriti zaradi zavezništva med drugo svetovno vojno in tesnih osebnih odnosih med tedanjima voditeljema, Rooseveltom in Churchillom. Britanci radi rečejo, da je njuno prijateljstvo rešilo svet in radi ponavljajo anekdoto, po kateri naj bi Roosevelt leta 1941 v Beli hiši presenetil golega Churchilla v kopalnici, ta pa se na njegovo opravičilo odzval: »Britanski premier nima česa skrivati pred predsednikom ZDA.« Po drugi različici naj bi rekel: »Vidite, gospod predsednik, pred vami ničesar ne skrivam.« To, kar zanesljivo drži, je, da je Churchill leta 1942 kralju Juriju VI. dejal: »Prepričan sem, da sem edini človek na svetu, ki sem tujega šefa države sprejel gol.«

Z zadnjega na prvo mesto v vrsti Časi so se spremenili. Odnosi že dolgo niso tako posebni, kot so bili takrat, ko je bil Churchill gol pred Rooseveltom, ali tako posebni, kot so bili v časih Thatcherjeve in Reagana, ki sta bila sorodni politični duši in dobra prijatelja. Mnogi mislijo, da sta bila tudi romantično navezana drug na drugega. Tony Blair se je zelo dobro razumel z Billom Clintonom, s katerim sta bila oba zagovornika pozabljene tretje poti. Blair se je zelo dobro razumel tudi z Georgeem Bushem mlajšim. Tako dobro, da so ga nekateri razglašali za Bushevega pudlja. V času dogovarjanja invazije na Irak sta potrdila, da sta v Camp Davidu uporabljala isto pasto za zobe, ne pa tega, da sta skupaj molila. V času Obamove osemletne administracije odnosi niso bili čisto nič posebnega. Obamo je bolj zanimala EU in privržencem brexita se je zelo zameril, ker je favoriziral britansko članstvo v EU in dejal, da bi britanski odhod iz EU pomenil, da bi se morala Britanija iz prve v vrsti pomakniti na zadnje mesto v vrsti za dogovarjanje z ZDA (o trgovinskem sporazumu). Trump je obljubil, da bo Britanija prva v vrsti.