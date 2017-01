Britanska balistična raketa po napaki poletela proti ZDA

Vojaški poskus britanske jedrske podmornice, s katere so junija lani v bližini Floride izstrelili balistično raketo, je šel hudo narobe. Raketa dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico, je namesto proti Afriki zavila proti ameriškemu ozemlju, pa se k sreči potem sama uničila. Dogodek je prišel na dan šele sedaj in povzroča precej političnih težav premierki Theresi May, ki se izogiba odgovoru na vprašanje, ali je bila seznanjena z incidentom, in če je bila, zakaj ga ni razkrila javnosti in poslancem, ko so ti julija odločali o posodobitvi britanskega jedrskega programa.