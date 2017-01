Skrivnostni novi investitor, ki naj bi z mrtve točke premaknil projekt gradnje novega potniškega centra v središču Ljubljane, je naložbeni sklad Prime Kapital, je razkril direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. Prime Kapital sta ustanovila Južnoafričan Martin Slabbert in Romun Victor Semionov.

Spletni portal siol.net je poročal, da naj bi Prime Kapital že sklenil pogodbo z družbo TriGranit, ki se je oktobra 2007 odločila za javno-zasebno partnerstvo s Slovenskimi železnicami. V zemljiški knjigi in v javno dostopnih poslovnih evidencah za zdaj še ni videti zaznamkov o morebitnem poslu med TriGranitom in Prime Kapitalom.

Na Slovenskih železnicah so sicer napovedali, da bi se gradnja nove železniške in avtobusne postaje lahko začela že konec letošnjega leta, če bi sklenili dogovor z omenjenim investitorjem. A ta napoved utegne biti prenagljena, saj bo Prime Kapital, kot kaže, moral pred začetkom gradnje pridobiti ustrezna dovoljenja.

Družba Emonika (TriGranit jo je pozneje razdelil na tri družbe) je leta 2010 od agencije za okolje sicer pridobila okoljevarstveno soglasje. A po podatkih agencije je Emonika takrat pridobila soglasje le za gradnjo centralnega poslovno-trgovskega objekta, poslovno stolpnico in parkirne prostore pod zemljo. »Za hotel in potniško središče vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja nismo prejeli,« so povedali na agenciji za okolje. Dodali so tudi, da izdano okoljevarstveno soglasje poteče v roku petih let, če investitor ne pridobi ustreznega gradbenega dovoljenja.

»Če stranka do avgusta 2015 ni pridobila gradbenega dovoljenja, okoljevarstveno soglasje z dne 5. avgusta 2010 ne velja več,« so pojasnili na agenciji za okolje. Emonika je sicer leta 2012 zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja, vendar je nekaj mesecev pozneje nepopolno vlogo z upravne enote umaknila. V vmesnem času ni bilo informacij, da bi Emonika pridobila gradbeno dovoljenje, zato sklepamo, da družba omenjenega dovoljenja ni pridobila in je torej tudi pridobljeno okoljevarstveno soglasje že poteklo.