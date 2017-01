Ljubljanski župan Zoran Janković je (spet) napovedal skorajšnji nepremičninski preporod Ljubljane. Po njegovih ocenah je v mestu v teku za pol milijarde zasebnih naložb. Veseli ga, da je po letih samevanja nevarne gradbene jame na Bavarskem dvoru tu zrasel Deltin hotel Intercontinental, da naj bi južnoafriški vlagatelji maja začeli graditi novi Kolizej, da bo letos stekla gradnja Ikee, Sparovega nakupovalnega središča v Šiški in logističnega centra ob Letališki cesti. »Investicijsko smo postali zelo zanimivi, kar me veseli, ker bomo dobili več komunalnega prispevka,« pravi Janković.

Letos namerava občina od komunalnih prispevkov zaslužiti 17 milijonov evrov ali 6 milijonov več kot lani. Če bi se to uresničilo, bi res lahko govorili o nepremičninskem preporodu, saj bi se po zbranem komunalnem prispevku vrnili v predkrizna leta med 2007 in 2010, ko je bil trg po ocenah ekonomistov celo pregret. Čeprav je za zaključke prezgodaj, pa več podatkov vendarle govori v prid Jankovićevemu optimizmu.

Gospodarsko rast beležimo že od četrtega četrtletja 2013, kar vpliva tudi na rast plač in potrošnje. Optimizem zaznavajo tudi nepremičninski agenti, ki pravijo, da se je okrepilo tudi povpraševanje po stanovanjih. Navsezadnje to dokazuje tudi podatek, da je slaba banka za 56 stanovanj v Celovških dvorih prejela 450 zavezujočih ponudb. Po nekaterih ocenah so se kakovostnejša stanovanja na bolj zaželenih lokacijah v zadnjem letu že podražila za 10 in več odstotkov.

Več nasedlih projektov z novim vlagateljem To je spodbudilo investitorje in več se jih je tudi ob zelo ugodnih obrestnih merah odločilo za oživitev nasedlih gradbenih podjetij. Podjetji Kolektor Koling in Gorenje Projekt hitro dokončujeta sosesko Belle vie Tivoli s 195 stanovanji v Spodnji Šiški, družba MM SVTK je od propadlega Kraškega zidarja kupila nedokončano sosesko Tribuna na Prulah, Zlatarna Celje je od Immorenta kupila projekt stolpnice na Bavarskem dvoru, srbski poslovnež Milan Mandarić je s stečajnim upraviteljem družbe Hiša 8 sklenil pogodbo za nakup nedokončane poslovno-stanovanjske stavbe na Dalmatinovi ulici 8 in še bi lahko naštevali. Ljubljanski župan Janković je prepričan, da se bodo z mrtve točke kmalu premaknili tudi največji ljubljanski projekti, in napoveduje skorajšnji začetek gradnje garažne hiše pod tržnico, nove železniške in avtobusne postaje, Plečnikovega stadiona in dokončanje nakupovalnega središča v Stožicah. Ne bi se zgodilo prvič, da bi Janković preveč optimistično napovedal novega investitorja ali da bi se prenaglil v napovedih začetka gradnje. Zato smo njegove izjave o posameznem projektu soočili z dejstvi in našo oceno o projektu.

Trgovsko središče Stožice Vrednost projekta: 30–50 mio. € Začetek projekta: februar 2008 Jankovićeva napoved:Stečajna upraviteljica Grepa Lucija Klampfer je napovedala, da bo februarja začela prodajo trgovskega dela Stožic. Naša napoved: Gotovo je stožiško nakupovalno središče ena najbolj zapletenih nepremičninskih zgodb v Ljubljani. V zadnjem času je osrednja figura, povezana s to zgodbo, Izet Rastoder, ki je po odkupu terjatev Gorenjske banke in SID banke ter predvsem DUTB postal največji upnik propadlega Grepa. V rokah ima terjatve, zavarovane z nedokončanim trgovskim centrom, in si lahko obeta poplačilo ob prodaji nepremičnin. Ne gre pa izključiti možnosti, da bo Rastoder odigral vlogo posrednika pri prodaji kompleksa, kar nakazujejo tudi njegova prizadevanja, da bi lahko na tem območju gradili tudi nov hotel, kar bi lahko privabilo nove vlagatelje. Se pa to ne bo zgodilo tako hitro, kot napoveduje Janković, saj stečajna upraviteljica ni objavila niti še seznama upnikov Grepa, tako da lahko od začetka prodaje premoženja mine še nekaj mesecev. Veliko vprašanje je tudi, kakšna škoda je nastala na trgovskem delu kompleksa, ki neusmiljeno propada že več let, in s kakšnimi težavami se bo moral soočiti kupec, ki bo želel projekt pripeljati do konca.