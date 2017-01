»Ko sem bil še igralec, sem vselej mislil, da šport ni politika in da na igrišču vedno zmaga boljši. Sprašujem se, ali je bila Slovenija zares boljša,« je po četrtfinalnem porazu Rusije proti Sloveniji s 27:28 na SP 2013 v Španiji takratni ruski selektor Oleg Kulešov iskal alibi za neuspeh v nemških sodnikih Marcusu Helbigu in Larsu Geiplu. Njegovemu nasledniku Dimitriju Torgovanovu (Kulešov je odstopil po SP 2015 v Katarju, kjer je Rusija osvojila 19. mesto) se v soboto v osmini finala SP ni bilo treba jeziti na sodnika. Pravzaprav na sodnici, kajti med dvanajstimi pari, ki v Franciji delijo pravico na igrišču, je tudi en ženski – in prav francoski sestri in dvojčici Charlotte in Julie Bonaventura sta kot prvi ženski v zgodovini SP sodili v sklepnih bojih.

Slovenija je proti Rusiji lovila tretjo zaporedno uvrstitev med osem najboljših na SP, a po prvem polčasu ni kazalo najbolje. Čeprav je ruska težka konjenica (proti njim sem bil videti kot paglavec, je kljub svojim 197 centimetrom in 114 kilogramom priznal krožni napadalec Matej Gaber) nastopila brez dveh poškodovanih nosilcev igre, Pavla Atmana in Sergeja Gorboka, je po devetih izenačenjih in zaostanku z 12:13 dosegla tri zadetke zapored in na odmor odšla z vodstvom s 15:13. »Izid po prvem polčasu je bil posledica naše travme po porazu s Španijo,« je ocenil selektor Veselin Vujović. Imel je prav, kajti v drugem so njegovi fantje zagospodarili na igrišču.

V zadnji četrtini je razlika v korist Slovenije ves čas znašala od štirih do šestih zadetkov, preobrat pa so Rusi želeli izpeljati tudi z grobo in umazano igro. Šest minut pred koncem pri zaostanku s 24:30 je Gleb Kalaraš z grobim udarcem v nogo napadel Marka Bezjaka, sodnici pa sta mu rdeči karton pokazali šele po ogledu videoposnetka, kar je tudi ena izmed novosti v rokometu. Razplet tekme, na kateri je bil za najboljšega igralca izbran Darko Cingesar (tudi prvi strelec s šestimi zadetki brez zgrešenega strela), je znova potrdil, da je zdajšnja zasedba Rusije daleč od zlatih časov predhodnikov, ki se lahko pohvalijo s 15 kolajnami z velikih tekmovanj (SP, EP, OI), toda od zadnje – bron na olimpijskih igrah v Atenah – je minilo že trinajst let.

Selektorja Torgovanova je za Kulešovovega naslednika izbral Vladimir Maksimov, legendarni trener ter alfa in omega ruskega rokometa (tako Torgovanov kot Lev Voronin sta dobila po štiri glasove članov upravnega odbora ruske zveze, a je bila odločilna odločitev Maksimova za Torgovanova), skupaj s svojimi igralci pa je v Parizu pred 8324 gledalci s kupljenimi vstopnicami potonil po zadnjem izenačenju na tekmi (18:18) po dobrih osmih minutah drugega polčasa. Slovenci so v slabih petih naredili delni izid 5:0 ter spretno unovčili tudi veliko razliko v številu sedemmetrovk in izključitev: imeli so jih šest, Rusi le dve, na kazenski klopi so presedeli zgolj štiri minute, nasprotniki pa kar 16.

Capote pokopal favorite Nemce

Marko Bezjak je eden šestih igralcev (poleg njega še Kavtičnik, Dolenec, Gaber, Marguč, Mačkovšek), ki so na SP 2013 v Španiji v četrtfinalu za zadetek premagali Ruse in šli v boj za kolajne. »Takrat smo imeli več starejših in izkušenejših igralcev. Zdaj prihaja nova, mlajša generacija, uvrstitev med osem na svetu pa je zanjo velik uspeh. Tokrat smo imeli že v prvem polčasu igro v svojih rokah, a smo zapravili preveč priložnosti in padli v končnici, da bi se lahko rezultatsko oddaljili. Toda v drugem smo stvari hitro postavili na svoje mesto in tisto, kar smo v prvem delu zapravili, smo v nadaljevanju spravili v gol. Na koncu so Rusi poskušali na vse načine spremeniti potek igre, a nismo padali na njihove finte in provokacije,« je dejal Marko Bezjak, član Magdeburga, ki bo jutri v četrtfinalu proti Katarju odigral 100. tekmo v reprezentančnem dresu.

Levoroki Gašper Marguč je Rusom nasul pet zadetkov iz sedmih poskusov, sedemmetrovke pa je streljal brez napak (4-4). »Čeprav izid tega ni kazal, smo bili že v prvem polčasu boljši, vendar smo zgrešili preveč čistih priložnosti. Med polčasoma smo bili v garderobi zelo mirni, tudi selektor je bil miren, saj je vedel in videl, da smo boljši. Od 40. minute naprej smo igrali samo še mi, Rusov ni bilo nikjer več,« je povedal Gašper Marguč. Takoj po zmagi je na vprašanje, koga bi si bolj želel v četrtfinalu, Nemčijo ali Katar, odgovoril: »Seveda bi rajši Katar, a vsi vemo, da bo to Nemčija.« A manj kot 24 ur kasneje je njegova napoved padla v vodo, kajti Katar je izločil Nemce (21:20), ki jih je pokopal Rafael Capote z devetimi goli. Toda to ni bila edina včerajšnja senzacija, kajti izpadli so tudi olimpijski prvaki Danci, ki so jih presenetili Madžari (27:25).