Nemci bodo morali v povprečju plačati 67 evrov nove cestne dajatve, najvišja cestnina pa bo 130 evrov. Višina cestnine bo odvisna od ekološkega razreda vozila in bo za vozila z bencinskimi motorji nižja kot za vozila z dizelskimi motorji. Na drugi strani pa bodo Nemci plačevali nižjo cestno takso, ki jo vsako leto plačujejo ob registraciji vozila. Najbolj se lahko veselijo lastniki vozil iz najvišjega ekološkega razreda, saj naj bi po novem plačevali celo manj skupnih dajatev, kot so jih doslej. Lastniki vozil z ekološkim razredom 6 naj bi bili po novem deležni 100-milijonskega odpustka pri plačilu letne takse. Tujcem bodo poleg letnega plačila cestnine na voljo tudi desetdnevne in dvomesečne vinjete. Cene za desetdnevne vinjete bodo med 2,5 in 25 evrov, cene za dvomesečne vinjete pa med sedem in 50 evrov, odvisno od ekološkega razreda vozila.

Kompromis sosednjim državam ni všeč Nemški minister za promet Alexander Dobrindt je dejal, da je spremenjeni zakon, ki ga je potrdila vlada, skladen s kompromisom, ki so ga pred časom sklenili z evropsko komisijo. Dejal je še, da bodo sredstva, ki jih bodo tako zbrali , lahko neposredno namenjali za naložbe v infrastrukturo. Zakon mora potrditi še parlament. Nemčija bi morala cestnine za osebna vozila uvesti že pred leti, a se je zapletlo z evropsko komisijo, ki je ocenila, da je prvotni predlog uvedbe cestnin, ki je predvideval uvedbo cestnin samo za tujce, medtem ko je nameraval Berlin domačinom novo dajatev v celoti »subvencionirati« z znižanjem cestne takse ob registraciji vozil, v neskladju z evropskimi pravili. Po dolgotrajnih pogajanjih se je Berlin z Brusljem le uskladil, cestnine pa bo treba začeti plačevati z letom 2019. Kompromis, ki sta ga dosegla evropska komisija in Berlin, pa ni všeč sosednjim državam, še posebej ne Avstriji. Avstrijski minister za promet Jörg Leichtfried je dejal, da je nemški model cestnine krivičen do tujih voznikov, da bodo kompromis natančno preučili in da ne izključuje tožbe pred sodiščem EU. Danes se bodo v Bruslju na avstrijsko pobudo sestali predstavniki sosednjih držav in kompromis preučili.