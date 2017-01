Po črni nedelji, ko sta izpadla tako aktualni olimpijski (Danska) kot evropski prvak (Nemčija), je na prvenstvu ostala le še elitna osmerica. V njej je tudi Slovenija, ki bo imela od sobotne tekme osmine finala z Rusijo do današnje s Katarjem kar tri dni premora in časa za pripravo na četrtfinale. »Po porazu s Španci nismo jokali, po zmagi proti Rusiji nas ni zajela evforija, nismo odpirali šampanjca. Zaslužili smo si uvrstitev med osem najboljših na svetu, a bi bili neumni, če bi se zadovoljili le s četrtfinalom. Za celotno javnost smo favoriti, a se s tem ne strinjam. Ne iščem alibijev, ker tega nikoli nisem počel, želim le zaščititi svoje igralce v primeru poraza. Nočem, da bi poraz povzročil travme pri njih in bi bil v javnosti označen kot velika zapravljena priložnost,« meni selektor Veselin Vujović. Črnogorec ob tem ni pozabil na svojo opozicijo v Sloveniji: »Izpolnili smo osnovni cilj, a se zavedam, da se bodo še vedno našli kritiki in iskali malenkostne napake v mojem delu. Toda s tem se ne obremenjujem, v Slovenijo nisem prišel z namenom, da dosmrtno ostanem selektor. Nikomur nočem krasti prostora, prosim le za malo razumevanja. Če si položaja ne bom več zaslužil, potem bom prvi predlagal svojo razrešitev.«

Slovenija in Katar sta odigrala le eno medsebojno tekmo, na domačem SP 2015 pa so bili Katarci v skupinskem delu pred 9500 gledalci v Dohi boljši z 31:29 (18:15). Z osmimi zadetki je bil pri Slovencih najučinkovitejši Jure Dolenec, eden petih reprezentantov s takratne tekme, ki je iz ere selektorja Borisa Denića ostal tudi v Vujovićevem kadru. »Preboj med osem najboljših je dober, kljub številnim igralskim spremembam pa še ni vrhunski dosežek. Glede na naš rating pa v četrtfinalu vendarle nismo avtsajderji, da bi lahko šli v tekmo povsem neobremenjeni in sproščeni. Zavedamo se, da smo le še korak oddaljeni od boja za kolajne, zato je pritisk seveda prisoten. Katar je s tem, ko je izločil Nemčijo, dokazal, da je sposoben premagovati tudi najboljše na svetu,« priznava Jure Dolenec (na šestih tekmah je dosegel 14 zadetkov, a se je prebudil na najpomembnejši tekmi proti Rusiji in dosegel štiri gole), ki ni bil med tistimi igralci, ki so dan po sobotni zmagi proti Rusiji odkrivali lepote Pariza, ampak je rajši počival v svoji hotelski sobi v Parizu.

Igralci in člani strokovnega vodstva Slovenije so si presenetljivo zmago Katarja proti Nemčiji (21:20) ogledali na televiziji v svojem hotelu Concorde Monparnasse. Med njimi je bil seveda tudi levokrilni reprezentant Darko Cingesar, ki poleg vrhunske igre v obrambi blesti tudi v napadu, saj je s 15 zadetki iz 19 poskusov (79-odstotna natančnost) šesti strelec Slovenije v Franciji. »Nikakor ne smemo misliti, da smo zdaj, ko smo dobili Katar namesto Nemčije, s tem dobili tudi precej lažjega nasprotnika. Takšno razmišljanje bi se nam lahko hitro maščevalo,« se zaveda Darko Cingesar. Član Zagreba je tudi igralec z največjo minutažo med Slovenci na SP, kajti od možnih 360 minut na šestih tekmah jih je na igrišču prebil kar 274 ali več kot 76 odstotkov celotnega igralnega časa: »Smo prava in dobra ekipa s pravo igro in pravim značajem. V tekmo proti Katarju gremo brez strahu, napočil je čas, da dobimo kakšno pravo tekmo, kot je četrtfinalna. Sposobni smo se uvrstiti v polfinale.«