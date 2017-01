»To bo boj med dvema povsem različnima slogoma igre. Slovenski temelji na hitrosti, dobri organizaciji, še posebno v napadu, kjer vse poteka v gibanju, in z veliko kombinatorike. Katarski temelji predvsem na telesni moči, 'fiziki',« je pred sinočnjo tekmo napovedal Philippe Gardent, nekdanji reprezentant Francije (z njo je na Islandiji leta 1995, ko je Slovenija prvič nastopila na SP, postal svetovni prvak) in zdajšnji trener francoskega kluba Toulouse. Na vprašanje, ali je Katar sposoben izločiti Slovenijo, je 52-letni Gardent, ki je eden izmed štirih ambasadorjev SP 2017 (poleg njega še nekdanji ali sedanji rokometni zvezdniki Jerome Fernandez, Bruno Martini in Valerie Nicolas), odgovoril: »Da, predvsem na krilih zmage proti Nemčiji. A če bo Slovenija imela dober dan, je Katar v nevarnosti.«

A včeraj je bil res dan, pravzaprav večer Slovenije. Selektor Veselin Vujović je svojemu stanovskemu kolegu na katarski klopi, Špancu Valeru Riveri, s katerim sta med Črnogorčevim petletnim igranjem v Barceloni sodelovala kot igralec in trener, pripravil tri začetna presenečenja. Odločil se je za obrambo 5-1, v njej je bil »špica« visoki Nik Henigman, v vrata pa je postavil Urbana Lesjaka. Tri presenečenja, oplemenitena z zelo hitro in učinkovito igro v napadu ter odlično obrambo, so že po slabih desetih minutah prinesla štiri zadetke prednosti (7:3), tri minute kasneje pa prvič plus pet (10:5). Pri Katarcih, ki so imeli za SP več kot dva meseca skupnih priprav (pred domačim SP 2015 skoraj pol leta), vratar Danijel Šarić v prvih 25 minutah ni zbral niti ene obrambe, najboljši strelec Rafael Capote pa je opravil v prvem polčasu le tri zadetke iz sedmih strelov proti slovenskim vratom.

S hitro igro, ki ji težki, počasnejši in starejši Katarci (pet reprezentantov je starih 34 let ali več) niso bili dorasli, je Slovenija zlahka držala veliko prednost. Že v prvih tridesetih minutah se je med strelce vpisalo osem Slovencev, med njimi tudi Vid Poteko, ki je dan pred tekmo zaradi lažje viroze (prehlada) izpustil trening in ostal v hotelski sobi. Za Katarce je bil nerešljiva uganka predvsem Gašper Marguč, ki je do odmora dosegel kar šest zadetkov brez zgrešenega strela, kljub temu pa so se nasprotniki v končnici približali le na tri zadetke zaostanka. Prvi del igre se je končal z enakim izidom (18:15) kot na medsebojni tekmi v skupinskem delu na SP 2015 v Katarju, le da so takrat vodili gostitelji, sinoči pa Slovenci.

Slovenija je drugi polčas odprla z delnim izidom 3:0 v štirih minutah in podvojila prednost, Šarić pa je prvo obrambo dosegel šele v 38. minuti, potem ko je pred tem kar 20 žog končalo za njegovim hrbtom. Ko je vratar Matevž Skok dosegel zadetek čez celo igrišče na prazna katarska vrata za vodstvo s 25:18, je zadišalo po polfinalu, še močnejši vonj pa je bil prisoten v 43. minuti, ko so Slovenci povedli za rekordnih devet (27:18). Le za zadetek manjša razlika je bila šest minut pred koncem (24:32), Katarci pa so v končnici izkoristili preveč sproščeno igro nasprotnikov. Katarci, pri katerih kar 15 reprezentantov od skupno 16 igra v domači ligi (v Tuniziji igra samo Youssef Ali, tam rojeni rokometaš), so v slabih šestih minutah dosegli neverjetni delni izid 6:0 in se približali na minus dva, toda zmaga Slovenije niti za trenutek ni bila ogrožena.

Matej Gaber včeraj ni bil znova zgolj steber obrambe, ampak je tudi v napadu prispeval tri zadetke. »Fenomenalno. Zaslužili smo si polfinale. Bili smo maksimalno zbrani v obrambi in napadu, pametni, disciplinirani in motivirani,« je dejal krožni napadalec Matej Gaber. Škofjeloški hrust je že igral v polfinalu SP pred štirimi leti v Španiji, ko je bila Slovenija na koncu četrta: »Upam, da se v Franciji ne bo končalo tako, kot se je v Španiji. Zakaj ne bi v polfinalu premagali favoriziranih Francozov, ki bodo igrali pred več kot 15.000 domačimi gledalci? To bi bilo fantastično.«

Vid Kavtičnik je dosegel zadnji, 32. gol za Slovenijo, z izjemo Tilna Kodrina pa se je vseh 13 igralcev v polju vpisalo med strelce. »Petinpetdeset minut smo dominirali v vseh elementih igre, samo v zadnjih petih smo malce pokvarili celoten vtis. Toda zmaga seveda ni bila vprašljiva,« je ocenil Vid Kavtičnik. Pred jutrišnjo polfinalno tekmo z gostitelji SP kapetan dodaja: »Igramo zelo dobro in nikogar se ne bojimo. Proti Franciji nimamo česa izgubiti in nismo v vlogi favorita, zato bomo lahko igrali sproščeno in neobremenjeno. V takšnem primeru smo še nevarnejši kot takrat, ko igramo pod pritiskom.«

Preostali izidi četrtfinalnih tekem: Norveška – Madžarska 31:28 (17:10, Hansen 6, Sagosen in Tonnesen po 5; Csaszar 11, Banhidi 6), Francija – Švedska 33:30 (15:16, Mahe 9, Remili 6; Gottfridsson 7, L. Nilsson 5), Španija – Hrvaška 29:30 (15:17, Fernandez 7, Dušebajev 5; Mamić 9, Cindrić 5).