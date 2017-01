Čeprav so Katarci na domačem SP 2015 osvojili srebrno kolajno, je njihovo napredovanje v četrtfinale letošnjega SP veliko presenečenje, saj so prišli v Francijo z zelo spremenjeno zasedbo. V osmini finala so premagali favorizirane Nemce z 21:20, čeprav so slednji še štiri minute in pol pred koncem vodili z 20:18. A potem je na sceno spet stopil naturalizirani Kubanec in desnoroki »bombarder« Rafael Capote, ki je v manj kot dveh minutah dosegel tri zadetke in postavil končni izid, z devetimi goli pa je bil prvi strelec tekme.

Zdaj 29-letni Capote se je rodil v Havani, a je na vseameriških igrah leta 2009 ponoči pobegnil iz reprezentančnega hotela in zaprosil za azil v Braziliji, nato pa ga je rokometna pot vodila v Italijo v klub Conversano. Od tam je leta 2009 odšel v Španijo, kjer je po igranju za Encantado dve leti kasneje okrepil La Riojo. A 198 centimetrov visokega in 106 kilogramov težkega Capoteja so premamili dolarji katarskih šejkov: kupil ga je El Jaish, za katerega igra še zdaj, La Rioja pa je zanj dobila 300.000 evrov odškodnine. Kmalu je dobil katarski potni list, zaigral pa je tudi na SP 2015 v Katarju: bil je izbran v idealno sedmerico kot najboljši levi zunanji igralec, z 48 zadetki je bil peti strelec, k zmagi proti Sloveniji (31:29) pa je prispeval kar 12 zadetkov.

Šarićev trener v Katarju je Denić V Katarju od letošnje sezone brani tudi 39-letni Danijel Šarić, v Doboju rojeni bosanski Srb, ki je v Al Kijado prišel po sedmih letih igranja v Barceloni, skupno pa je v španskih klubih preživel kar 13 let. Na nedeljski tekmi osmine finala proti Nemčiji je bil poleg Capoteja najzaslužnejši za napredovanje v četrtfinale, saj je zbral 15 obramb. »Premagati Nemčijo je za nas tako, kot bi prišli v finale SP. Bili smo avtsajderji, Nemci absolutni favoriti, a očitno niso verjeli vase. Za nas sem bil prepričan, da bo končno prišel dan, ko bomo pokazali vse, kar zmoremo. In prav to se je zgodilo,« je razplet komentiral Danijel Šarić, vratar Al Kijade, v kateri je od lani trener Boris Denić, ki je kot selektor vodil Slovenijo tudi na SP 2015 v Katarju in osvojil osmo mesto. Šarić se lahko pohvali z igranjem za tri reprezentance: Srbije in Črne gore (sodeloval je s takratnim selektorjem Veselinom Vujovićem), Bosne in Hercegovine ter Katarja. O Sloveniji govori s spoštovanjem in ji prepušča vlogo favorita. »Slovenija ima kakovostnejši igralski kader, močnejša je na tehnično-taktičnem področju in ima številne specialiste v obrambi in napadu. Po vseh merilih je pred Katarjem, a to bo morala pokazati tudi na igrišču. Sicer pa so bili tudi Nemci favoriti proti nam, pa ste videli, kako se je končalo,« dodaja Šarić, ki je bil z Barcelono dvakrat prvak Evrope (2011, 2015).