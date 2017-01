»Šefi se organsko ne morejo. Niso združljivi, ne sodelujejo kaj dosti,« nam je povedalo več zaposlenih v podjetju Slovenski državni gozdovi (SiDG), čeprav družba deluje šele od 1. julija lani, ko je od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov prevzela v upravljanje državne gozdove.

Tri koalicijske stranke in »samo« dva direktorja?

Trenutno ima SiDG troglavo vodstvo, saj je vsaka od koalicijskih strank na njegov vrh zrinila svojega favorita. Dvema vodilnima (Borutu Mehu, poslovnemu pooblaščencu za finance, ki ga je na ta položaj predlagala SMC, in Zlatku Ficku, poslovnemu pooblaščencu za gozdarstvo in lesarstvo, ki prihaja iz vrst DeSUS) enoletni mandat poteče 3. marca, Mihi Marenčetu, ki je vršilec dolžnosti poslovodstva družbe, pa 30. aprila. Spomnimo, da je Marenče službo v SiDG nastopil kasneje kot Meh in Ficko, saj je na tem položaju nasledil Julijana Rupnika, ki je pobegnil že po slabih dveh mesecih direktorovanja.

Nadzorni svet SiDG naj bi razpis za novo upravo objavil prihodnji mesec, in sicer s pomočjo zunanje agencije, ki jo bodo izbrali v začetku prihodnjega tedna, zato bodo verjetno omenjeni trojici mandat podaljšali (Mehu in Ficku predvidoma do konca junija 2017). Nadzorniki so na decembrski seji sprejeli sklep, da za podjetje s 161 zaposlenimi, kolikor jih ima trenutno SiDG, zadostuje enočlanska uprava. Po naših informacijah so s tem izzvali revolt med politiki koalicijskih strank, zato so si prejšnji teden premislili in sprejeli kompromisno odločitev – nova uprava SiDG bo imela dva člana. A ker so v koaliciji tri stranke, ki so že med sprejemanjem zakona o SiDG dokazale, da se težko uskladijo o čemer koli, kar se nanaša na to družbo, ne bi bilo presenečenje, če bi si nadzorniki znova premislili in še naprej dopustili troglavo vodenje državnega gozdarskega kolhoza, kot temu podjetju pravijo mnogi.