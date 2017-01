Preiskava tragične septembrske nesreče v gospodinjstvu v Ulici Matije Tomca v Domžalah, ki je terjala življenje mlade matere, se je pred dnevi končala s kazensko ovadbo. Za nepravilno priključen štedilnik, ki je bil usoden za 34-letno domačinko, naj bi bil po naših neuradnih informacijah odgovoren njen partner in oče njunih malih dvojčkov. Ker ni poskrbel, da bi bil štedilnik ustrezno priključen, temveč naj bi ga priklopil kar sam, štedilnik ni bil ustrezno ozemljen. To pa je bilo ob nesrečnem spletu okoliščin dovolj za usodno nesrečo.

Povzročitev splošne nevarnosti

»Kriminalisti policijske uprave Ljubljana so končali predkazenski postopek in na pristojno državno tožilstvo v Ljubljani v začetku meseca januarja podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« nam je danes potrdila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave. Po naših informacijah je osumljeni prav mož pokojne, ki mu po kazenskem zakoniku na papirju grozi od enega do 15 let zapora. Preiskava je trajala od konca septembra do začetka letošnjega leta, policisti pa so se je po naših informacijah lotili zelo previdno in skrbno, tudi zaradi izjemno žalostnih in občutljivih okoliščin. Tragedija je namreč močno zarezala v mlado družino, saj sta komaj dveletna dvojčka naenkrat ostala brez matere, njun oče pa je postal potencialni osumljenec. Že praktično takoj po nesreči se je namreč izkazalo, da je bil štedilnik priključen povsem amatersko in neustrezno. Čeprav je bilo takoj jasno, da je šlo za nesrečo, so policisti iskali in zavarovali tudi biološke sledi, preiskava pa je pokazala, da naj bi se mož pokojne sam lotil priklopa štedilnika. Tega ne bi smel, temveč bi moral delo zaupati električarju.