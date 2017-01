Programski svet RTV Slovenija je maratonsko sejo, ki je trajala sedem ur, zaključil z neodločenim izidom. Izbran ni bil nihče izmed treh kandidatov. Za direktorski stolček so se potegovali dosedanji direktor Marko Filli, nekdanji minister za kulturo Uroš Grilc in nekdanji vodja produkcije na TV Slovenija Igor Rozman. Grilc je iz postopka izpadel že v prvem krogu glasovanja, v drugem je izpadel Rozman, Filli pa je na koncu zbral enajst glasov, kar ni bilo dovolj za izvolitev. Programski svet je sprejel sklep, da bo izpeljal nov razpis.

Pirc-Musarjeva čaka odškodnino

Medtem pa je še vedno odprto vprašanje, kako se bo zaključil izbor direktorja iz leta 2014. Tedanja kandidatka za generalno direktorico Nataša Pirc Musar je namreč, ker postopek izbire ni bil pravilen, sprožila sodni spor. Zanjo je bil izid serije sojenj lani ugoden in že nekaj mesecev od javnega zavoda pričakuje odškodnino. »Pričakujem, da bodo odgovorni z RTVS nezakonitost, ki so jo povzročili, z menoj razčistili,« je povedala. »Od junija lani me ni poklical nihče. Preverjam pa vse možnosti za zaščito svojih pravic, po sodni ali izvensodni poti.« Odškodninska odgovornost javnega zavoda do Pirc-Musarjeve bo zastarala letošnjo pomlad, zato namerava postopke – če ne bo reakcije s Kolodvorske – sprožiti v kratkem, je napovedala. To pa vključuje tudi preverjanje možnosti za izpodbijanje novega imenovanja.